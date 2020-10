GP Teruel, Nakagami: "Sapevo di poter raggiungere la pole". Morbidelli: "Testa alla gara"

MOTOGP TERUEL

Prima pole position in MotoGP per Takaaki Nakagami che, fresco di rinnovo col team HRC per i prossimi anni, partirà davanti a tutti nel GP di Teruel: "Ieri ho detto di non avere stress o pressioni perché non dovrò più pensare al futuro, oggi mi sento libero e questa moto mi piace molto. Sapevo di poter lottare per la pole o comunque per la prima fila". Contento anche Morbidelli: "Mi sono divertito in pista".

Il pilota nipponico, che verrà riconfermato per la prossima stagione in sella alla Honda del team LCR, ha poi aggiunto: "Ho fatto dei piccoli errori che però sono riuscito a recuperare successivamente. Grazie al team, ora la testa è a domani perché abbiamo un buon passo ed un buon ritmo".

Prima fila, in seconda casella di partenza, per Franco Morbidelli: "Sono contento della prima fila, è il nostro obiettivo principale fino alla domenica pomeriggio quando pensiamo alla gara. Sono contento perché siamo riusciti a migliorare delle cose rispetto allo scorso fine settimana, mi sono divertito in qualifica perché riuscivo a guidare bene. Adesso dobbiamo fare dei ritocchi per fare una bella partenza e una bella gara".

Dopo il successo dello scorso fine settimane tra le curve dello stesso Motorland che ospiterà la gara questo weekend, Alex Rins proverà a confermarsi e la partenza dalla terza posizione in griglia lo aiuterà: "E' una prima fila molto importante perché se parti bene fai già mezza gara. Ringrazio Quartararo perché ho fatto il tempo mettendomi dietro di lui, questo mi ha aiutato tanto. Vediamo come andrà domani in gara".