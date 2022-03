GP Qatar, Bastianini in estasi: "Vittoria dedicata a Fausto Gresini"

MOTOGP QATAR

Primo successo in carriera in top class per il pilota romagnolo che dedica la vittoria al compianto manager italiano

Dalla prima volta in prima fila al primo successo in carriera in MotoGP, tutto in ventiquattro ore. Domenica ricca di emozione per Enea Bastianini che vince il GP del Qatar e si commuove dedicando il successo al compianto Fausto Gresini: "Dedico questa vittoria a Fausto Gresini, mi ha spinto tanto da lassù ed è fantastico per il team. Penso che abbiamo pianto tutti insieme, sono al settimo cielo e voglio ringraziare tutti per questo risultato". Losail, Bastianini è una Bestia Getty Images

"Provo una grandissima emozione, ho spinto fin dalla partenza e volevo risparmiare le gomme. Quando ho visto Espargarò spingere ho dato il massimo per seguire Binder, alla fine Pol era vicino e ho capito che era il momento per superarlo. Lui è uscito e ho sfruttato l'occasione" ha commentato il romagnolo.

Bastianini ha poi aggiunto: "È un risultato unico, ieri ho avuto un bel passo e oggi ci ho creduto. Dovevo gestire la prima parte di gara, poi ho provato ad agganciarmi a Pol per passarlo e da lì non ho capito più nulla. Difficile dire cosa passa ora per la testa, un qualcosa di unico che avrei voluto condividere con Fausto col quale ho iniziato nel 2014. Ci eravamo detti che saremmo arrivati insieme in MotoGP, io oggi ci sono col suo nome e lui non c'è più".

Emozione anche per Nadia Padovani, la moglie di Fausto Gresini: "Una emozione enorme. Enea è fantastico, un talento, una persona splendida. Questa vittoria per noi e per me la dedico a mio marito".