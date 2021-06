GP Olanda, Viñales: "Un piacere guidare qui, proverò la fuga". Quartararo: "Fiducioso per la gara"

MOTOGP OLANDA

Doppietta in prima fila per Yamaha nel GP di Assen, nelle parole di Viñales la soddisfazione di un traguardo raggiunto dopo un weekend da dimenticare

In testa dalle prime libere alla pole position, un vero e proprio avvio di weekend con i fiocchi per Maverick Viñales che conquista la prima fila davanti al compagno di box Quartararo: "Mi sono concentrato, sapevo di poter fare il tempo. Ho montato la soft davanti perché mi trovavo meglio in curva. Questa pista ha grip, posso migliorarmi e andare full gas domani in gara per scappare sin dalle prime curve". Assen da record per Viñales Getty Images

"Il weekend sta andando molto bene, sono contento perché è un piacere guidare forte ed esprimermi al massimo. In gara proverò a spingere dal primo giro, le gomme durano e posso andare full gas sin dall'inizio. Proverò a scappare, ma non sarà facile" le parole del pilota Yamaha.

Lo spagnolo, rispondendo alle domande di chi gli ha chiesto il netto cambio di prestazioni rispetto al Sachsenring, ha dichiarato: "Non è cambiato nulla rispetto ai fine settimana precedenti sulla moto, l'unica cosa che è realmente cambiata è il grip sulle gomme".

Prima fila e secondo posto in griglia per il "Diablo" Quartararo: "Sono soddisfatto, non ho avuto un buon feeling con la soft. Il primo obiettivo del weekend è sempre fare la prima fila, sono contento perché mi sento bene e fiducioso per la gara. Pochi hanno provato la hard, penso sia la scelta giusta per domani".

"Lottare con Maverick mi piace, perché andiamo tutti e due al limite e ci miglioriamo a vicenda. Il passo è stato buono in FP4 sia con la media che con la hard, dipende dalla temperatura sceglieremo cosa mettere sapendo che comunque la soft non va benissimo. Viñales e Bagnaia sono molto forti- ha concluso il francese-, Pecco ha un buon passo e può lottare per il podio".