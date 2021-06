GP Olanda, Bagnaia: "È stata dura, non possiamo perdere altri punti"

MOTOGP OLANDA

Il pilota piemontese tira un sospiro di sollievo dopo l'avvio amaro del weekend olandese

Passare dal Q1 al Q2 e riuscire a conquistare un posto in prima fila non è da tutti, ma con forza e voglia di farsi valere Francesco Bagnaia è riuscito ad acciuffare il terzo tempo in qualifica alle spalle delle due Yamaha di Viñales e Quartararo. Per il pilota Ducati avvio di weekend in salita, poi il lieto fine si qualifica: "L'inizio penso sia stato il più difficile di questo avvio di stagione, stavamo faticando parecchio".

"È stata veramente dura, siamo partiti facendo fatica e con un po' di sfortuna perché non ci aspettavamo queste performance. Ieri abbiamo provato delle cose in FP2 che non funzionavano, abbiamo buttato via il turno con la pioggia poi. Essere qui è un grande risultato, dalle FP3 abbiamo fatto un passo avanti enorme. Ho sempre pensato di fare Q1, conquistare la Q2 e poi arrivare in prima fila, lo faceva spesso Miller. Lotteremo domani, non possiamo perdere altri punti" ha spiegato il pilota italiano.

Bagnaia ha poi aggiunto: "Col senno di poi, dopo aver preso bandiera gialla in FP3 che mi avrebbe dato il pass per il Q2, dico che è andata meglio così. Il mio punto forte è sempre stata la staccata e qui non c'è, ho lavorato sui cambi di direzione e abbiamo fatto uno step avanti molto grande. Di solito qui mi viene tutto facile, ma così non è stato e ho dovuto cambiare il mio stile di guida".