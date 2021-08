GP Gran Bretagna, Bagnaia: "Tutto storto, demoralizzato". Rossi: "Gomma mi ha mollato"

MOTOGP GRAN BRETAGNA

Delusione per entrambi i piloti italiani che tornano da SIlverstone con l'amaro in bocca

Tanto amaro in bocca per Francesco Bagnaia, che dopo aver condotto un weekend ottimo tra libere e qualifiche, ha visto sfumare tutto in gara con il quattordicesimo posto: "Qualcosa è andato storto, siamo stati tutto il weekend davanti ed è sfumato tutto così come nelle ultime gare. Se prima era difficile pensare al campionato, e non si molla mai, ora sembra sfumare tutto perché gare così ti demoralizzano. La scelta della gomma sembrava quella giusta, io ci ho provato ma ho sentito sin da subito che qualcosa non andava. È chiaro che qualcosa non ha funzionato come doveva. Tenterò di trasformare la mia incazzatura in energia positiva per fare bene" Silverstone, il mondiale è "diabolico" Getty Images

Delusione anche per Valentino Rossi, penultimo sul traguardo: "Ero partito forte e mi dispiace un sacco, questa pista ha punti tecnici e veloci dove sono sempre stato competitivo nel weekend. Ma purtroppo sapevamo che ci voleva l'hard e c'era troppo freddo oggi per rischiare, non pensavo di soffrire così tanto. Ero lì dove è il mio potenziale, da ottavo-nono, ma dopo 5-6 giri la gomma dietro mi ha mollato e per poco non stavo più in piedi".

"Giravo cinque secondi più piano, ci tenevo a fare bene qui perché è una pista che mi piace tanto. Abbiamo provato di tutto, modificato la guida e i setting, ma sembra che faccio fatica con la gomma dietro dal 2019. Faccio tutto come gli altri, ma a me capita così e non so che fare. Dovizioso? Sono contento che arriva, ha tanta esperienza e l'aspetto" ha detto il "Dottore".