GP Andalusia, partono bene le Yamaha, Dovizioso e Quartararo si nascondono

Il weekend del Gran Premio di Andalusia del Motomondiale prende il via con il miglior tempo di Maverick Vinales nel primo turno di prove libere, disertato come previsto da Marc Marquez. Alle spalle del dottore ha chiuso il suo compagno di squadra Valentino Rossi, staccato di soli 142 millesimi di secondo. Dietro le due Yamaha ufficiali Brad Binder con la KTM (+0.307) che ha preceduto un'altra Yamaha, quella Petronas di Franco Morbidelli. Decimo tempo per Andrea Dovizioso.

Yamaha e KTM la fanno da padrone nel primo tuno di prove libere del Gran Premio di Andalusisa. In cima alla classifica dei tempi c'è Maverick Vinales che punta a salire un altra gradino del podio dopo il secondo posto nel GP di Spagna che ha aperto la stagione sempre a Jerez. Sono 142 i millesimi di secondo di vantaggio di Maverick su Valentino Rossi, per un ottimor risultato di squadra del team ufficiale Yamaha. Vinales ha strappato all'ultimo minuto il miglior tempo al "Dottore", che a sua volta aveva scalzato dalla vetta Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas. Solo 13esimo tra l'altro il suo compagno di squadra Fabio Quartararo (+0.829), vincitore domenica scorsa su questo stesso asfalto,

A spezzare il dominio delle M1 giapponesi è in parte riuscito Brad Binder, autore del terzo tempo a 307 millesimi da Vinales. Altre due KTM , quella "Factory" di Pol Espargaro e quella Tech3 di Miguel Oliveira, rspettivamente quinto e sesto a 379 e 429 millesimi dalla vetta. Per trovare la prima Ducati bisogna scendere fino al settimo posto, occupato da quella Pramac di Jack Miller (+0.503), mente quelle ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci chiudono in decima e 16esima posizione, con distacchi di 676 e 934 millesimi.

A podio con il terzo posto nel GP di Spagna di domenica scorsa, Dovizioso è preceduto dalla migliore delle Aprilia ufficiali (quella di Aleix Espargaro) e seguito dalla migliore delle Suzuki ufficiali, quella affidata a Joan Mir. Solo quindicesimo Alex Marquez con l'unica Honda Repsol. La migliore Honda in classifica è invece quella LCR di Takaaki Nagakami, ottavo a 529 millesimi da Vinales.