Gibernau torna a correre a 46 anni: nel 2019 in MotoE

12/11/2018

"Dal giorno del mio ritiro non avrei mai pensato di tornare a correre ma la vita riserva sempre sorprese, dopo tanti anni in pensione eccomi di nuovo qui. Ringrazio il team per l'occasione, sono emozionato e pronto: c'è stata l'era dei due tempi, ora è quella dei quattro tempi ma il futuro è dell'elettrico" ha spiegato lo spagnolo che l'anno scorso era stato analista tecnico in MotoGP per Dani Pedrosa (Honda).



Il primo campionato di MotoE, nato sulla scia del successo della Formula E (esclusiva Mediaset), partirà il 5 maggio a Jerez e si concluderà il 15 settembre a Misano: cinque gare in Europa, Michelin fornitore unico di pneumatici con dodici team e diciotto piloti in griglia tra cui giovani speranze e nomi già conosciuti, oltre a Gibernau anche Bradley Smith, Alex De Angelis e Nico Terol.