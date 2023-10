FP1 Indonesia: Martin davanti alle Aprilia ufficiali, Bezzecchi precede Bagnaia

© Getty Images

È di Jorge Martin il primo acuto del weekend del Gran Premio dell'Indonesia. Lo spagnolo del team Prima Pramac Ducati stacca la miglior performance del turno di prove d’apertura in un minuto, 31 secondi e 811 millesimi, mettendosi dietro le due Aprilia factory di Vinales (unico con Martin capece di scendere sotto il minuto e 32) e di Espargarò, con un distacco molto contenuto per Maverick (102 millesimi) e superiore al mezzo secondo per Aleix (536 milesimi). Le due moto delle Casa veneta precedono tre piloti italiani: quarto tempo per Franco Morbidelli (Yamaha Monster, +0.730), quinto per Marco Bezzecchi (Ducati VR46, +0.741), sesto per il leader della classifica generale Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0.759). In pista a meno di una settimana dalla frattura alla clavicola in allenamento, Bezzecchi è stato dichiarato idoneo per l'intero weekend e ha dimostrato di poter essere veloce (è anche scivolato nel finale), ma è prevedibile che farà più fatica sulla distanza. Un buon test da questo punto di vista sarà la Sprint Race della vigilia. Dietro a Bagnaia ci sono le due KTM factory di Jack Miller e Brad Binder. Altri due piloti di casa nostra chiudono la top ten: si tratta di Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e del rientrante Luca Marini, compagno di squadra di Bezzecchi nel team VR46 Ducati. Undicesimo tempo per Fabio Di Giannantonio, quattordicesimo Marc Marquez che nel 2024 prenderà il posto del romano nel team Gresini a fianco del fratello Alex, lui pure al rientro e come Bezzecchi finito a terra e alla fine solo ventesimo del ranking del primo turno di prove del GP. A fine turno il fratello minore del "Cannibale" ha preferito dare forfait.