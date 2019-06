Rossi e Vettel contro il digiuno di vittorie

27/06/2019 di ALBERTO PORTA

Vettel, Valentino … Ci sarebbe anche una terza V, vittoria, che però è andata dispersa: 16 gran premi asciutti per il ferrarista, addirittura 34 per il Dottore… Domenica, festivo pagato per tutti e due, potrebbero diventare 369 i giorni di digiuno per Seb e 735 per Vale. Ultime fermate vincenti per i nostri eroi, Spa 2018 e Assen 2017, rispettivamente 10 mesi e due anni, nel mezzo tanti episodi sfortunati e inferiorità tecnica conclamata per la rossa e per la Yamaha...

La Formula 1, a stretto giro dopo il Paul Ricard si mette in pista al Red Bull Ring, tracciato che sulla carta dovrebbe dare qualche chance alla Ferrari con i decisi allunghi e la corta parte mista, ma come sempre per nutrire speranze bisognerà attendere le prime sentenze del cronometro e vedere se le novità portate in Francia potranno funzionare sul circuito austriaco…



Per il 46 c’è il ritorno su un asfalto più che amico, quello olandese, 10 vittorie in totale compresa l’ultima e, esattamente 10 anni fa, la numero 100 in carriera. Assen come il giardino di casa, allora, con buone sensazioni dopo test positivi a Barcellona dopo il disastro in gara. Sebastian invece non ha mai vinto a Zeltweg, ma due podi nel 2017 e lo scorso anno qualcosa contano. Dipenderà molto da Lina, che non è sua moglie che si chiama Hanna, ma la sua macchina…