MotoGP, Lewis Hamilton nel paddock di Losail

09/03/2019

Lewis Hamilton ospite d'eccezione nel paddock della MotoGP a Losail, in occasione delle prime qualifiche stagionali. Il britannico è stato ospite del team Petronas (che è anche il main sponsor della scuderia Mercedes) e ha osservato da vicino le Yamaha M1 di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Una visita di piacere, che però potrebbe fare da preludio a un evento da lustrarsi gli occhi per tutti i fan del motorsport. Non c'è ancora un appuntamento ufficiale, ma sembra molto probabile che a fine stagione possa avvenire uno "scambio di bolidi" piuttosto suggestivo: Lewis in sella alla Yamaha M1 e Valentino Rossi a bordo della Mercedes.