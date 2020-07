Folle idea di Marquez: vuole correre già a Jerez

Clamoroso: Marc Marquez vuole correre già domenica a Jerez. La notizia incredibile rimbalza dalla Spagna dove ieri il campione del mondo MotoGP è stato operato al braccio destro per ridurre la triplice frattura dell'omero. L'idea (folle) del numero 93 è quella di lasciare l'ospedale e scendere in pista nelle prima prove libere di venerdì nel GP di Spagna per verificare le sue condizioni e puntare alla gara di domenica.