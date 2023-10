Finale shock a Phillip Island: vince Zarco, Bagnaia e Di Giannantonio sul podio

GRAN PREMIO AUSTRALIA MOTOGP

Il campione in carica allunga ancora in vetta alla classifica grazie al crollo finale del suo diretto rivale in classifica

© Getty Images Finale da cuore in gola al GP d'Australia: dopo aver dominato per ventisei dei ventisette giri in programma, Jorge Martin va in crisi di gomme e viene superato a metà dell’ultimo passaggio dal suo compagno di squadra Johann Zarco (che vince il suo primo GP della premier class), da Francesco Bagnaia e da Fabio Di Giannantonio (al primo podio MotoGP) che completano il podio in sella rispettivamente alla Ducati Lenovo e a quella Gresini. Martin deve accontentarsi del quinto posto finale dietro alla KTM di Brad Binder. Bagnaia allunga in vetta al Mondiale: ventisette punti di vantaggio su Martin che aveva scelto di montare uno pneumatico di mescola soft al posteriore. Nella top ten dalla sesta alla decima posizione Marco Bezzecchi, Jack Miller, Aleix Espargarò, Alex Marquez ed Enea Bastianini.

© Getty Images

LA CRONACA DEL GRAN PREMIO

Martin scatta al comando dalla pole con una posteriore soft davanti a Binder e Bagnaia. I primi due allungano fin dal primo giro, Bagnaia si difende da Di Giannantonio, Marc Marquez e Miller. Di Giannantonio salta Bagnaia all'inizio del terzo giro e si lancia all'inseguimento dei primi due della classifica. Marquez e Zarco in bagarre alle spalle di Bagnaia.Il francese ha la meglio sull'otto volte iridato che viene raggiunto e "ingaggiato" da Aleix Espargarò. Miller, Alex Marquez e Bezzecchi sigillano la top ten dopo nove dei ventisette giri in programma: primo terzo di gara completato. Nelle retrovie contatto con Marini per Mir che finisce a terra e fuori dai giochi. Perde posizioni Marc Marquez che viene infilato da Miller. L'australiano raddoppia subito mettendosi alle spalle la Aprilia di Espargarò. A terra Augusto Fernandez (GASGAS): nello stesso punto di Mir ma nel suo caso senza interventi "esterni".

© Getty Images

A metà distanza Martin ha tre secondi e mezzo di vantaggio su Binder. Di Giannantonio "tiene" in terza posizione e resta agganciato alla KTM del sudafricano. Poi Bagnaia, Zarco e (più staccato) Miller dalla quarta alla sesta posizione. La bagarre tra Binder e Di Giannantonio favorisce il rientro di Bagnaia e Zarco. Di Giannantonio supera Binder davanti ai box a nove giri dal termine. Alex Marquez salta Aleix Espargarò nel duello per la settima posizione. Zarco davanti a Bagnaia che fatica a rimanere vicino alla Ducati del francese.

© Getty Images

Il quartetto degli inseguitori guadagna terreno sul leader: solo poco più di due secondi di vantaggio a sei giri dalla bandiera a scacchi per lo spagnolo su Di Giannantonio&Co. Binder ripassa il pilota italiano del Team Gresini a cinque giri dal termine, poi Fabio viene infilato anche da Zarco. Martin in difficoltà e ormai nel mirino degli inseguitori. Due giri al traguardo. Binder scala quinto, Bagnaia supera Di Giannantonio. Ultimo giro: Martin raggiunto! Zarco in testa, anche Bagnaia supera il suo rivale per il titolo, poi infilato anche da Di Giannantonio. Prima vittoria di Zarco in MotoGP davanti a Bagnaia, Di Giannatonio, Binder e Martin.