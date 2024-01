Fernandez e Acosta, idee chiare: "Ora tocca a noi, diamoci dentro. Priorità ai test di Sepang"

MOTOGP

La KTM "spagnola" sfida la concorrenza con una coppia di piloti con poca esperienza ma tanta voglia di affermarsi

GasGas infiamma la MotoGP





















































1 di 28 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM GASGAS passa con il rosso ma punta tutto sulla linea verde. Il team b di KTM ha svelato la livrea delle RC16 che Augusto Fernandez e Pedro Acosta porteranno in gara nel Mondiale che scatta il prossimo 10 marzo in Qatar. Si tratta infatti della formazione più giovane della MotoGp 2024: quella con l'orizzonte temporale più ampio quindi, ma anche quella che presenta più rischi legati alla mancanza d'esperienza e magari alla voglia di bruciare le tappe da parte del ventiseienne madrileno Fernandez (confermato dopo la sua rookie season 2023) e soprattutto del neanche ventenne (li compirà alla fine di maggio) Acosta, originario di Mazarrón, centro della comunità autonoma spagnola di Murcia. Nelle dichiarazioni di prammatica, i due piloti non vedono l'ora di salire in moto e mostrare ciò di cui sono capaci, mentre i loro responsabili sottolineano come Augusto e Pedro formino una line-up molto ben assortita. La missione-2024 è a senso unico, nel senso che... non si può che migliorare l'undicesima (e ultima) posizione nella classifica team dello scorso anno. Anche con il contributo di Pol Espargarò che - dopo la sfortunata stagione 2023 - ha... parzialmente appeso al chiodo casco e tuta ma darà il suo contributo di esperienza come collaudatore e potrebbe tornare in gara con qualche wild card.

© MotoGP.com

“È fantastico poter dire di avere l'opportunità di correre per un team ufficiale alla mia prima stagione nella premier class, così come di aver vinto due titoli in tre anni. Ci sono state anche difficoltà, per esempio nella gestione della pressione e dei commenti. Al momento non voglio pensare ai risultati. Ho alle spalle solo un giorno di esperienza in sella alla moto, non è il momento di parlarne, non è realistico. Cercherò di godermi i test in Malesia e fare più chilometri possibile per cercare di essere competitivo dall'inizio della stagione. Dovrò anche fare esperienza in gara, per crescere passo dopo passo". (Pedro Acosta)

"L'anno scorso era tutto nuovo e c'era molto da imparare, ma verso la fine della stagione in alcune occasioni mi sentivo veloce e in effetti ero rapido, a mio agio in sella. Da esordiente dovevo comunque stare cauto, essere paziente. A fine 2023 ho analizzato la stagione e visto che avevo fatto i passi necessari. Quindi non vedo l'ora che inizi il nuovo campionato, forte dei riferimenti e dell’esperienza maturata su ogni pista con la RC16 GASGAS. I venerdì saranno fondamentali, in grado di decidere ogni weekend. Sono molto orgoglioso di collaborare con Red Bull e di vedere la loro presenza sulla moto. È un sogno. Abbiamo tutto quello che ci serve per fare bene. È tutto nelle nostre mani. Diamoci dentro". (Augusto Fernandez)

"Nel 2023 ci sono stati molti cambiamenti, come l’introduzione delle Sprint e una nuova struttura per la nostra squadra. Ciò ci ha preparati per questa stagione. Da rookie Augusto è sempre stato forte e ci aspettiamo ancora di più. È un tipo misurato, prende tempo, pensa a cosa è successo in pista, poi offre la sua interpretazione tecnica e le sue sensazioni. Questo è un aspetto importantissimo per la squadra, nell’ottica dello sviluppo e della messa a punto. Pedro, d’altra parte, è un grande talento. Ai tifosi devo dire di essere pazienti. Non è facile, per un rookie, ottenere dei risultati. Anche perché le cose sono complicate, ci sono dispositivi di assetto, l'elettronica. E anche il format del fine settimana, va tenuto in considerazione. Diamogli tempo. Secondo me la formazione Red Bull GASGAS Tech3 2024 sarà moto vicina ai tifosi: due piloti giovani in grado di emozionare chi segue la MotoGP". (Nicolas Goyon - Team Manager)

"Una delle cose più eccitanti accadute quest'inverno è il ritorno di Red Bull con Tech3. Siamo estremamente felici di vederli di nuovo sulla nostra moto. Questa stagione sarà più eccitante che mai, con una griglia di alto livello. I piloti e i pacchetti tecnici sono molto vicini e sarà uno spettacolo incredibile. Augusto ha imparato molto l'anno scorso e ora è pronto per lottare per le posizioni di vertice. Pedro d'altra parte è uno dei più interessanti talenti degli ultimi anni. Il suo primo giorno di test a Valencia ci ha confermato che ha tutte le carte in regola per disputare una brillante stagione da rookie. Non vediamo l'ora di andare a Sepang per dare il via alla stagione!" (Hervé Poncharal - Team Principal)

"Il 2023 è stato un anno molto intenso, era la prima stagione della GASGAS sulla griglia di partenza. Augusto ha un atteggiamento super positivo ed è un combattente. Col suo approccio, giusto, ci ha regalato un momento importante a Le Mans con una quarta posizione. Credo che la squadra abbia lavorato molto bene durante l'intera stagione e non vedo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare Augusto nella sua seconda annata. Per quanto riguarda Pedro, credo che l'intero paddock sia d'accordo nel dire che è un grande talento. È un pilota speciale, unico e giovanissimo, che ha già battuto tanti record. Ci renderà migliori e più forti, siamo davvero felici di averlo con noi. GASGAS è un marchio dinamico e il suo spirito è ben rappresentato da questi due fantastici atleti. Teneteci d’occhio”. (Pit Beirer - Direttore Motorsport GASGAS)