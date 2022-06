Errore clamoroso di Espargarò: "Colpa mia, non ho visto la lavagna"

MOTOGP CATALOGNA

Il pilota spagnolo sbaglia festeggiando con un giro d'anticipo: "Sono molto dispiaciuto"

Un grave errore che regala punti, una leggerezza che costa lacrime e dolore per Aleix Espargarò che si distrae e festeggia con un giro d'anticipo sulla bandiera a scacchi. Per la clamorosa gaffe lo spagnolo ha poi chiuso quinto, anziché secondo, ma da Aprilia lo difendono e non vogliono colpevolizzarlo. Il pilota ha spiegato così il suo errore: "Sono molto giù, mi dispiace tanto e voglio chiedere scusa a tutti. Non ho visto la lavagna, in torre qui c'è L1 e poi L0 e mi sono dimenticato che funzionava così". Quartararo più forte di Ducati e Aprilia a Barcellona











































































1 di 39 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 39 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

"Mancava un giro e non me ne sono reso conto. Abbiamo persono 9 punti che non sono chissà che cosa, ma mi dispiace veramente tanto. Non è una scusa, è colpa mia" ha spiegato lo spagnolo.

Da Aprilia è l'AD Massimo Rivola a dargli una pacca sulla spalla: "È il momento del conforto, l'importante è aver fatto capire che ci siamo. Finiamo quinti che è un buon risultato, ora dobbiamo tirare su di morale Aleix perché in Germania possiamo essere protagonisti. Almeno questa gara l'ha finita, perché in passato qua è sempre andato ko. Peccato per quello che è successo".