Ducati a Mandalika per il poker. Marquez: "Sensazioni buone, sono fiducioso"

"In Giappone è andata bene: siamo stati sempre competitivi e abbiamo lottato per la vittoria con tutte le energie. Da Aragon in poi le mie sensazioni alla guida sono costantemente buone e questo ci dà fiducia. Quello di Mandalika, almeno sulla carta, non è mai stato il mio tracciato ideale e in passato non sono mai riuscito a finire la gara. Ironia a parte, l'obiettivo principale insieme a tutta la squadra è proprio quello di invertire la tendenza e fare un bel weekend".



FRANCESCO BAGNAIA