MOTOGP

Ducati a Mandalika per il poker. Marquez: "Sensazioni buone, sono fiducioso"

Tre successi consecutivi per Borgo Panigale in Indonesia tra team factory e clienti, il Cannibale punta al sorpasso al vertice

di Stefano Gatti
07 Ott 2026 - 10:52
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© Getty Images

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La MotoGP prosegue il suo tour extra-europeo iniziato il primo fine settimana di ottobre in Giappone facendo tappa in Indonesia per il diciassettesimo appuntamento della stagione 2026. Quello di Mandalika è un tracciato sul quale Ducati ha saputo lasciare il segno, dall'alto di tre vittorie complessive tra team factory e squadre satellite: dal trionfo di Francesco Bagnaia nel 2023 al successo di Jorge Martin con la Desmosedici Pramac nel 2024, fino ad arrivare all'affermazione di Fermin Aldeguer dodici mesi fa in sella alla moto del Gresini Racing. L'edizione dello scorso anno è stata però particolarmente negativa per il team ufficiale Lenovo: Marc Marquez venne coinvolto in un incidente innescato da Marco Bezzecchi già nel corso del primo giro che costò al ducatista la frattura della clavicola destra e l'assenza al via nei due successivi appuntamenti, mentre Francesco Bagnaia scivolò nel corso dell'ottavo giro, mettendo così fine ad un weekend complicato. 

Marquez si presenta in Indonesia da secondo in classifica generale a soli due punti dal leader Jorge Martin (133 punti a 131), dopo un weekend perfetto a Motegi che lo ha visto imbarcarsi alla volta dell'Indonesia con il bottino massimo di punti, frutto dell'uno-due vincente nella Sprint Race del sabato e nel Gan Premio del Giappone dell'indomani. Da parte sua Francesco Bagnaia continua a lavorare con la squadra per ritrovare competitività e continuità, allo scopo di riuscire a togliersi qualche soddisfazione prima che il binomio tra il tre volte campione del mondo piemontese e la Casa di Borgo Panigale si sciolga a fine stagione.  

MARC MARQUEZ 

"In Giappone è andata bene: siamo stati sempre competitivi e abbiamo lottato per la vittoria con tutte le energie. Da Aragon in poi le mie sensazioni alla guida sono costantemente buone e questo ci dà fiducia. Quello di Mandalika, almeno sulla carta, non è mai stato il mio tracciato ideale e in passato non sono mai riuscito a finire la gara. Ironia a parte, l'obiettivo principale insieme a tutta la squadra è proprio quello di invertire la tendenza e fare un bel weekend".

FRANCESCO BAGNAIA

"A Motegi siamo riusciti a portare a casa altri punti importanti, anche se devo ammettere che ho faticato parecchio alla guida. In passato su questa pista sono stato veloce e vincente, anche se lo scorso anno abbiamo sofferto molto. L'obiettivo è continuare a lavorare con la squadra per ritrovare il miglior feeling e tornare a giocarci le posizioni che contano".    

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