Dovizioso: "Weekend complicato, c'è tanto da lavorare"

GP ANDALUSIA

"E' stato un fine settimana difficile e partire 14° non mi ha aiutato. Ma c'è anche del positivo perché in questo modo vengono fuori tanti feedback, bisogna solo essere bravi ad interpretarli". Andrea Dovizioso commenta così il sesto posto ottenuto nel GP d'Andalusia, risultato che lo vede in stallo alla terza posizione della classifica generale del mondiale. Per Dovi c'è ancora da lavorare: "Sono state settimane anomale e da test, sono successe tante cose e ora dobbiamo essere bravi a prendere tutti gli input in maniera giusta."

"Non sono riuscito a spingere dall'inizio e sono rimasto indietro, se fossi partito più avanti mi sarei trovato nella mischia. Bagnaia sta facendo bene, è il primo ducatista, e studieremo da lui" ha aggiunto il pilota italiano. La Desmosedici GP20 di Dovi non è ancora perfetta, ecco perché bisogna stare attenti a tutte le indicazioni di questi due fine settimana di Jerez in vista del prosieguo della stagione: "Bisogna capire e prendere le giuste decisioni, Brno ci farà giocare la vittoria se riusciremo a mettere a punto le cose giuste. Contratto? Siamo focalizzati sul lavoro sulla moto, non sono rifiniture ma lavori grossi che di solito non si fanno nel fine settimana di gara".