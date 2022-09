Dovizioso saluta la MotoGP: "Mi sono goduto ogni momento, lascio in buone mani"

MOTOGP SAN MARINO

All'ultima gara in carriera nel Motomondiale il forlivese conquista il 12° posto e saluta tutti col sorriso

Dovizioso, tuffo nel passato per l'ultimo casco















Cala il sipario sulla carriera in MotoGP di Andrea Dovizioso, che a Misano ha visto sventolare l'ultima bandiera a scacchi prima di appendere casco e guanti al chiodo. Una gara super per il pilota forlivese, capace di portare la sua Yamaha RNF fino al 12° posto finale in una domenica ricca di emozioni: "Sono riuscito a essere teso anche all'ultima gara della mia carriera, dopo 21 anni. Sono partito bene, poi molto casino nelle prime curve. È stata davvero una gara bella, mano a mano che è proseguita la gara sono andato bene e sono stato costante".

"Non volevo farmi superare e ho spinto fino alla fine. Emozioni strane, non pensavo di provare queste cose. Mi sono goduto l'ultimo giro, mi sono guardato attorno e ho visto tutti i miei amici pronti a festeggiare. Lascio tutto in buone mani, ci sono italiani straforti in pista" ha raccontato Dovi.

Il 36enne ha poi spiegato: "Avevo voglia di provare a fare bene, quello che pensi poi condiziona sempre i risultati. Volevo fare punti, arrivare alla top 10 e ci sono andato vicino. L'ultimo giro è stato bellissimo, tutto il weekend è stato super e quasi mi è ritornata la voglia di correre. Ma dopo tanti anni nei quali non riesci più essere competitivo e anche giusto dire basta".