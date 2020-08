Doppietta italiana nella Moto3 di Spielberg: Vietti la spunta su Arbolino

GP STIRIA MOTO3

Vittoria in volata per Celestino Vietti a Spielberg. Scattato dal centro della secondo fila, il pilota del Team VR46 e' andato in progressione ed ha conquistato il suo primo successo nella Moto3 davanti a Tony Arbolino (Honda Snipers), mentre il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) ha completato il podio, ai piedi del quale è rimasto il poleman Gabriel Rodrigo, quarto. Albert Arenas (quinto) difende la leadership della generale.

Gioia incontenibile per Celestino Vietti che, in sella alla KTM VR 46, si regala il primo successo nella Moto3 a Spielberg, battendo in volata Tony Arbolino per una doppietta italiana che apre la domenica del Gran Premio della Stiria. Gara a lungo dominata da Arbolino in sella ad una Honda velocissima, quella dello Snipers Team. Nel finale però Vietti è riuscito a prendere il comando ed a scavare un margine di poche decine di metri, indispensabili per evitare di concedere la scia al rivale nell'ultimo giro del Red Bull Ring e nella volata finale.Già sul podio (terzo) a fine luglio in Andalusia, il 19ene pilota piemontese ha potuto per la prima volta festeggiare... fino in fondo, visto che a Jerez aveva "maldestramente" distrutto la sua magum di prosecco, rimediando anche dei punti di sutura alla mano sinistra...

Chiude il podio il giapponese(Honda) che, grazie al terzo posto, scavalca nel Mondiale lo scozzese, finito a terra a sei giri dalla bandiera a scacchi, mentra era in lotta per la vittoria. Quarto al traguardo Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) che era scattato dalla pole position. Leader del Mondiale resta lo spagnolo(quinto al traguardo con la KTM Aspar). Venticinque i punti di vantaggio sul giapponese (106 a 81), con McPhee fermo a 67 ed ora "braccato" dai due protagonisti assoluti di oggi: Vietti sale infatti a 66 punti, Arbolino a 60.