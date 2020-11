 Dominio australiano a Valencia ma Franco Morbidelli è in forma "mondiale"

GP EUROPA MOTOGP PROVE LIBERE 2

Primo al mattino, primo anche al pomeriggio: Jack Miller bissa nella seconda sessione di prove libere di Valencia l'exploit del primo turno battendo per soli 92 millesimi di secondo la sorprendente Aprilia di Aleix Espargarò. Secondo al mattino, Franco Morbidelli chiude la giornata con il terzo tempo a 276 millesimi dal'australiano del team Ducati Pramac. Quarto e quinto tempo per Takaaki Nakagami con la Honda LCR e Pol Espargarò con la KTM ufficiale. Il leader del Mondiale Joan Mir chiude la top ten (+0.877) subito alle spalle di Fabio Quartararo, suo primo inseguitore nella classifica generale.

Le condizioni meteo estremamente incerte di Valencia spingono i pretendenti al titolo della MotoGP ad andare sul sicuro. Tutti meno Franco Morbidelli che- dopo aver messo a segno il secondo tempo nel primo turno di prove libere alle spalle di Jack Miller, si ripete sugli stessi livelli (o quasi) nella sessione pomeridiana. Quasi perché tra il pilota italiano di Yamaha Petronas e l'australiano di Ducati Pramac si inserisce a sorpresa Aleix Espargarò con l'Aprilia ufficiale del Team Gresini. Un exploit "figlio" appunto delle particolari condizioni dell'asfalto valenciano (che è andato asciugandosi con il passare dei minuti) , senza nulla togliere ai meriti del pilota catalano ed alla qualità della moto italiana. I big comunque (eccezion fatta per Morbidelli, reduce dal successo nel GP di Teruel di due domeniche fa ad Aragon) non hanno preso troppi rischi. Primo, secondo e terzo della classifica generale Joan Mir, Fabio Quartararo e Maverick Vinales hanno chiuso la FP2 rispettivamente in decima, nona e undicesima posizione, vicinissimi tra di loro e staccati di otto decimi dal leader Miller.

Quarto e quinto tempo per Takaaki Nakagami (+0.338) e Pol Espargarò (+0.424) mentre Alex Rins - sesto della generale - ha portato nell'identica posizione la migliore delle Suzuki ufficiali, a 629 millesimi dalla vetta. Ducati ufficiali nona e diciottesima con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Il ternano, vincitore quattro settimane fa a Le Mans, precede Garrett Gerloff e Lorenzo Savadori. Il ritorno in sella di Valentino Rossi nella giornata di sabato mette già fine (almeno per ora) all'esperienza in MotoGP del pilota Yamaha nel Mondiale Superbike. L'italiano invece sarà regolarmente in sella all'Aprilia ufficiale nel prosieguo del weekend del Gp d'Europa , cosiccome nel bis di Valencia tra una settimana e poi tra due domeniche nel gran finale di Portimao.