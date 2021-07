Dainese presenta il mondo di Morbidelli: "Franky's Cave"

Franco Morbidelli si racconta. Il pilota Yamaha è ancora ai box per l'infortunio al ginocchio sinistro, ma è protagonista di "Franky's Cave" realizzato con Dainese. Tre episodi in cui l'italobrasiliano, grande amico di Valentino Rossi, svela il suo rapporto con le moto e con lo sport: "Sono semplicemente un appassionato delle due ruote, lo sport mi ha dato tanto. Sono fortunato a correre in questo periodo storico in cui la sicurezza del pilota è al primo posto".