Da Misano al Mugello: Andrea Dovizioso nella leggenda della MotoGP

L'ex pilota ufficiale Ducati si era ritirato alla fine della scorsa estate

© Twitter In attesa di concentrasi sulla stretta attualità, del Gran Premio d'Italia, il Circuito del Mugello getta uno sguardo sull’ancora recentissimi passato della MotoGP e rende onore ad Andrea Dovizioso. Con una cerimonia semplice ma ricca di significati, nel corso della quale pilota forlivese entra a far parte della Hall Of Fame della MotoGP stessa, di fatto a pooc più di nove mesi dal suo ritiro, avvenuto al termine del GP di San Marino e della Riviera di Rimini del 4 settembre scorso.

Campione del Mondo della 125 nell'ormai lontano 204, tre volte di fila vicecampione della MotoGP con la Ducati factory (dal 2017 al 2019), il 37enne pilota forlivese trova il suo spazio nella storia recente del motociclismo. La decisione di ammetterlo nella Hall Of Fame risaliva allo scorso mese di febbraio, il riconoscimento ufficiale è avvenuto alla vigilia della prima giornata di prove della sesta tappa del Mondiale al Mugello, circuito sul quale il "nostro" ha vinto una sola volta (nel 2017) ma proprio nella premier class e con la Ducati, spuntandola su Maverick Vinales, Danilo Petrucci e... Valentino Rossi.

"Contano in primo luogo i risultati, tutti vogliamo vincere, ma alla fine tornare qui e ricevere questo tipo di riconoscimento ti riempie d'orgoglio. Sono davvero felice del rapporto che ho avuto con gli organizzatori della MotoGP per un tempo così lungo ma sono soprattutto contento di essere di nuovo qui al Mugello - un posto speciale per i piloti italiani - e di diventare una Leggenda della MotoGP. Non me lo aspettavo ma sono felice di essere accomunato a campioni così grandi: è pazzesco. E poi è bello rivedere tanti amici!"

Particolarmente significative le parole di Carmelo Ezepeleta, CEO di Dorna:

“Grazie di tutto, Andrea. Sei un grande pilota ed una persona ancora più grande e il nostro rapporto è sempre stato fantastico. Ci hai portato molti suggerimento e per noi la tua presenza nella Safety Commission è sempre stata importante e di grande aiuto: te ne siamo riconoscenti. Ci hai fornito molte idee e tutto quello che posso aggiungere è che per me è un grande nonore ammetterti nella Hall Of Fame".