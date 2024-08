Crutchlow indisponibile, Dovizioso collaudatore Yamaha a Misano

© Yamaha Motor Racing

Ritorno in sella per Andrea Dovizioso che martedì 20 e mercoledì 21 agosto scende in pista a Misano Adriatico con la Yamaha ufficiale per un test privato della Casa giapponese al posto del collaudatore ufficiale Cal Crutchlow in vista del prossimo GP di Aragon e soprattutto delle due tappe del Mondiale in programma nel mese di settembre sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. Lo ha confermato la Yamaha stessa, precisando che la staffetta tra Crutchlow e Dovizioso (che ha chiuso la sua carriera proprio a Misano poco meno di due anno fa) è motivata dalle precarie condizioni fisiche del pilota inglese e in particolare alle complicazioni seguite a un intervento ad una mano risalente all'inizio dell'anno. Dovizioso e Yamaha hanno completato qualche settimana fa al Mugello un test preliminare per confermare che il legame tra Dovizioso e la YZR-M1 è ancora forte come sempre. Il forlivese sarà nuovamente a bordo della Yamaha durante un test privato che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli martedì 20 e mercoledì 21 agosto.