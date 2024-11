Che festa per Jorge Martin dopo il rientro a casa da campione del mondo

Jorge Martin ha festeggiato per le vie del suo paese, San Sebastián de los Reyes, il titolo della MotoGP conquistato a Barcellona. Lo spagnolo del team Pramac è stato accolto da una marea di concittadini, che lo ha scortato in trionfo sino in municipio, dove è arrivato in sella a una Ducati stradale. "Incredulo di poter dividere tutto questo con voi", ha detto Martin sfoggiando il trofeo iridato.