Calendario MotoGP 2025: ventidue GP in diciotto nazioni

MOTOGP

La prossima edizione del Mondiale scatta alla fine di febbraio dal Sud-Est Asiatico

© Getty Images Alla vigilia del weekend del Gran Premio dell'Indonesia, la Fim (Federazione Motociclistica Internazionale ha pubblicato il calendario ufficiale del Campionato del Mondo che prevede ventidue Gran Premi in diciotto nazioni nell'arco di otto mesi e mezzo: dalla fine di febbraio al fine settimana centrale di novembre. La stagione scatta nel 2025 in Thailandia e approda perla prima in Europa alla fine di aprile per il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del calendario e primo di dodici GP consecutivi nel nostro continente, che includono il ritorno di un grande classico (il GP della Repubblica Ceca a Brno) e la new entry Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park. La volta finale include quattro flyaway races tra Asia e Australia, prima del ritorno alle nostre latitudine per i due appuntamenti back-to-back nella Penisola Iberica che sigillano la stagione: il Gran Premio de Portogallo e quello della Comunità Valenciana. Progettato per consentire ai fans di godersi il meglio della MotoGP ovunque si trovino nel mondo, il attuale bozza di calendario è secondo FIM la più efficiente possibile e allo stesso tempo bilancia i fattori sociali ed economici per massimizzare il proprio impatto positivo.

© Getty Images

Dopo i test pre-stagionali a Sepang e Buriram, il Gran Premio di Thailandia si prepara a passare alla storia come il primo evento di apertura della stagione nel Sud-Est asiatico dopo un quarto di secolo e il primo in assoluto in quel Paese. La prima tournée overseas prosegue nelle Americhe con il Gran Premio d'Argentina e quello delle Americhe al COTA di Austin. Toccherà poi al Gran Premio del Qatar e al debutto europeo di Jerez de la Frontera, primo di quattro appuntamenti in Spagna con l'inedito scambio di date (giugno-settembre) tra Barcelona e Aragon. Il Gran Premio d'Italia è in programma domenica 22 giugno all'Autodromo del Mugello, quello di San Marino e della Riviera di Rimini domenica 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. La bozza del calendario non fa al momento menzione del Gran Premio del Kazakhstan che nel Mondiale in corso è stato prima rinviato e poi cancellato, sostituendolo con un GP-bis a Misano. Appuntamento speciale nel 2025 alla fine di giugno ad Assen: il tempio del motociclismo festeggia infatti il suo primo secolo di vita.

Lasciata l'Europa, il Mondiale affronta come detto sopra il secondo e ultimo tour extraeuropeo tra Giappone, Indonesia, Australia e Malesia, prima del gran finale iberico di Portimao e Valencia.