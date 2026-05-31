GRAN PREMIO D'ITALIA

Bezzecchi sbanca il Mugello, doppietta Aprilia con Martin. Sul podio anche Bagnaia

Il leader del Mondiale segue per metà distanza il ducatista ufficiale,  poi si invola per la vittoria davanti al compagno di squadra

di Stefano Gatti
31 Mag 2026 - 15:11
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Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia, quarto successo stagionale per il leader della classifica generale e la prima dopo tre GP di risultati via via appena meno brillanti. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista - quella del Mugello - in passato avara di soddisfazioni per la Casa veneta. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella premier class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia che tiene la testa per tutta la prima metà del settimo appuntamento iridato ma deve poi dare strada ai due Men In Black Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ai Ogura, quarto con l'Aprilia del cliente USA Trackhouse, mentre a completare la top five è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), con una gara in rimonta dopo una partenza poco efficace. Pedro Acosta (KTM Red Bull) chiude sesto davanti all'altro ducatista factory Marc Marquez, al rientro dopo l'infortunio di tre settimane fa a Le Mans. Si chiama subito fuori dalla corsa per la vittoria Raul Fernandez. Vincitore sabato della Sprint Race, nel tentativo di bruciare Bezzecchi alla prima staccata dopo il via, lo spagnolo di Aprilia Trackhouse va lungo e precipita nelle ultime posizioni, rimontando poi fino alla top ten, chiudendo la sua gara in ottava posizione. Caduta appena oltre metà distanza (dodicesimo giro di ventitré) per Enea Bastianini con la KTM Tech3. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira completano la top ten. Il rookie brasiliano ripete così il piazzamento ottenuto sabato nella Sprint Race.

Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin (153). Di Giannantonio rafforza la sua terza posizione con 134 punti, 39 meno del leader. Acosta supera quota (103) per la quarta casella del ranking.

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