Bezzecchi: "Punti importanti ma non basta". Bastianini: "Buone sensazioni finalmente"

"Oggi è andata molto meglio di ieri, non che ci volesse molto, dopo il disastro di ieri nella Sprint? Questa volta sono partito bene, anche se all'inizio sono rimasto un po' intruppato con Fernandez e Miller. Non avevo la velocità per liberarmene, la gomma davanti scaldava tantissimo e avevo allarmi accesi dappertutto. Poi la situazione è migliorata e ho portato a casa ho punti importanti. Non quello che volevamo ma... ci arriveremo. Il podio era troppo lontano, i primi tre erano troppo avanti ma una fila meglio in prova sarebbe stata ideale, ho ancora qualche problema con il time attack. Magari avrei fatto sesto uguale ma sarei stato più vicino. Il debutto di Ogura? Sono sereno, Aprilia è una grande Casa, sono in un grande team. Lui è fortissimo. La moto va forte anche perché tutti - me compreso - abbiamo fatto un buon lavoro nei test questo inverno".