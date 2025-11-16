Bezzecchi, arriva la proposta di matrimonio alla sua Aprilia

Finale romantico per Marco Bezzecchi a Valencia. Subito dopo aver vinto l'ultima gara della stagione della MotoGP, il pilota riminese si è inginocchiato davanti alla sua Aprilia per un'inattesa proposta di matrimonio con tanto di anello. E' stato lui stesso a spiegare la "gag" "alla Valentino Rossi". "Il fatto è che io amo la mia moto e poi l'ho vinta in una scommessa. Avevo scommesso con Massimo Rivola (ad di Aprilia Racing, ndr), che se fossi stato in grado di vincere tre GP in questa stagione, allora mi sarei portato la moto a casa. Ma prima di portarla a casa, mi sembrava giusto chiederle se volesse sposarmi e fortunatamente ha detto sì", ha detto a caldo.