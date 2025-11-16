Logo SportMediaset

Motogp
MOTOGP

Bezzecchi, arriva la proposta di matrimonio alla sua Aprilia

Subito dopo il successo di Valencia, il pilota riminese si è inginocchiato davanti alla sua RS-GP

16 Nov 2025 - 17:08
© Da video

© Da video

Finale romantico per Marco Bezzecchi a Valencia. Subito dopo aver vinto l'ultima gara della stagione della MotoGP, il pilota riminese si è inginocchiato davanti alla sua Aprilia per un'inattesa proposta di matrimonio con tanto di anello. E' stato lui stesso a spiegare la "gag" "alla Valentino Rossi". "Il fatto è che io amo la mia moto e poi l'ho vinta in una scommessa. Avevo scommesso con Massimo Rivola (ad di Aprilia Racing, ndr), che se fossi stato in grado di vincere tre GP in questa stagione, allora mi sarei portato la moto a casa. Ma prima di portarla a casa, mi sembrava giusto chiederle se volesse sposarmi e fortunatamente ha detto sì", ha detto a caldo.

bezzecchi
aprilia

18:17
Atp Finals: dall'inno de Il Volo allo spettacolo di Morandi, che show prima di Sinner-Alcaraz
Il Santo esce dalla zona retrocessione: Neymar in lacrime
18:01
Il Santo esce dalla zona retrocessione: Neymar in lacrime
17:59
Inter, si monitorano Solet e Ordonez per la difesa
17:52
Spalletti spettatore a Torino: "Sinner ha altissime onde dentro un oceano di resilienza"
17:48
Abodi: "Con Federazione si troverà un accordo per le Finals"