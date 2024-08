Bastianini Sprint a Silverstone, battuti Martin e Espargaro, DNF per Bagnaia

SPRINT RACE

© Getty Images Vittoria di Enea Bastianini nella Sprint Race di Silverstone. Il pilota romagnolo in uscita dal team ufficiale Ducati si regala e regala ai suoi un successo voluto e cercato, con un bellissimo sorpasso su Jorge Martin. Terzo gradino del podio per Aleix Espargarò che era scattato dalla pole position. Il successo di Bastianini permette a Francesco Bagnaia di rimanere in testa alla classifica generale nonostante una caduta che lo costringe all'abbandono poco oltre la boa di metà gara. Il vantaggio del campione in carica scende però da dieci ad un solo punto: 222 a 221, mentre Bastianini supera Marc Marquez (a terra nel finale) per la terza casella del ranking.

CRONACA SPRINT

Bagarre al semaforo tra Espargaro e le Ducati factory al via: ne approfitta Martin che si infila e prende il comando dopo poche curve. Incidente alla prima staccata per Morbidelli che perde il controllo e travolge l'incolpevole Bezzecchi: entrambi fuori gara e entrambi al centro medico del circuito per un check-up. Per Bezzecchi necessaria una radiografia alla caviglia destra. Acosta all'arrembaggio alle spalle dei primi. Martin su Bastianini, Espargaro e Bagnaia al termine del primo dei dieci giri. Marc Marquez precede Binder e Acosta. Forcing di Bastianini sul leader. Bagnaia scibvola fuori gara al quarto passaggio mentre era all'inseguimento di Espargaro. Martin virtualmente di nuovo al comando della classifica generale con due punti di vantaggio a metà distanza della Sprint. Bastianini all'attacco dello spagnolo che però risponde. Enea ci riprova e stavolta riesce a tenere la testa... riportando Pecco in testa la Mondiale piloti! Espargaro terzo, pronto ad approfittare di un passo falso chi lo precede. Marquez Sr. e Binder completano la top five. Il Cannibale finisce a terra alla fine del terz'ultimo passaggio. Bastinin allunga e mette in cassaforte la vittoria, Martin deve difendersi dagli attacchi di Espargarò.