Bastianini: "Mi mancava il primato". Bagnaia: "Direzione sbagliata, ma so cosa fare"

GP PORTOGALLO

Risultati molto diversi ma lo stesso atteggiamento prudente per i ducatisti factory al termine della prima giornata del weekend portoghese

"Mi mancava il primato. Giornata così così in realtà. Abbiamo migliorato un po' alla volta. I problemi sui quali lavorare sono gli stessi problemi del Qatar, ma siamo fiduciosi. Con lo pneumatico soft siamo a posto, dobbiamo migliorare con la media ma siamo abbastanza soddisfatti. Mi sento meglio la moto addosso, quest'anno. Io la differenza la faccio in ingresso di curva e il freno motore della GP24 mi aiuta parecchio". Nonostante il migliore tempo della prequalifica di Portimao (e dell'intera giornata), Enea Bastianini esibisce solo un mezzo sorriso al termine della seconda sessione di prove libere, probabilmente consapevole che il più (in chiave qualifica ma soprattutto gara) è ancora da fare.

Inaspettatamente sereno e sicuro delle proprie possibilità il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia che si... accontenta di "staccare"un tempo buono per la top ten e rinvia i propositi di riscossa alla giornata centrale del weekend portoghese.

"Non siamo in difficoltà. Noi lavoriamo sempre. Su questa pista la GP24 richiede qualcosa di diverso e con la pista sporca stamattina non era facile capirci qualcosa e trovare la direzione giusta. Infatti abbiamo preso la strada sbagliata, a differenza di Bastianini. Domani torniamo indietro: intanto era importante essere nei primi dieci. Sono sicuro che domani torneremo dove sappiamo di poter stare".

Predica prudenza Marc Marquez che - caduta nel finale delle FP2 a parte - mette a bilanci un venerdì da quartieri alti della classifica ma rimane umile, almeno a parole:

"Giornata positiva, sono contento del lavoro che abbiamo fatto. Peccato per la caduta nel finale ma abbiamo lavorato bene. Con lo pneumatico usato il passo è buono: sappiamo in che aree lavorare sulla moto per migliorarlo ancora e sono dove devo migliorare io come guida. Domani ci provo. La pista però evolve molto rapidamente, lo ha fatto già- e tanto - tra il primo e il secondo turno. Per ora sono nei primi tre ma realisticamente sono più da top five: mi aspetto che Bagnaia e Martin verranno su nei prossimi turni".

Giornata problematica per Maverick Vinales, alle prese con un virus intestinale che avrebbe consigliato riposo assoluot. Lo spagnolo però aveva una missione da portare a termine:

"Mi sono dovuto forzare a scendere in pista ma volevo a tutti i costi provare alcune modifiche all'assetto della mia moto. In Qatar ero in difficoltà, non riuscivo a guidare bene. Adesso è meglio, è più equilibrata".