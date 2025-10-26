MotoGP Malesia, Bagnaia: "Ero in lotta e stavo gestendo bene, quest'anno parecchie sfortune"

"Quest'anno stiamo avendo un po' di sfortune varie, qua ho forato la gomma posteriore - ha proseguito parlando invece della gara -. I dati ci han detto che è arrivata al dodicesimo giro, da lì ha cominciato a perdere pressione. Io pensavo di non averla gestita bene, perché il grip peggiorava troppo repentinamente... Nelle gare queste cose possono succedere. Sicuramente in questo weekend abbiamo fatto un bel lavoro, peccato non essere riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Oggi eravamo in lotta, io stavo cercando di gestire bene, non so dire come sarebbe andata senza la foratura. Vedremo come andrà il prossimo weekend, cercheremo di portare avanti quanto di buono fatto qui. Non voglio però portarmi troppo avanti, vedremo come saranno le cose a Portimao".