Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP MALESIA

MotoGP Malesia, Bagnaia: "Ero in lotta e stavo gestendo bene, quest'anno parecchie sfortune"

Il pilota Ducati dopo il ritiro causa foratura di Sepang: "Fatto un buon lavoro in questo weekend"

di Redazione
26 Ott 2025 - 11:30
© Getty Images

© Getty Images

Francesco Bagnaia ha voluto rivolgere subito un pensiero a Rueda e Dettwiler al termine di quello che per lui è stato uno sfortunatissimo GP di Malesia: "Un pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene - le parole del pilota Ducati a Sky -. Sono uscite notizie ufficiali su Rueda che è tutto a posto, a parte un polso e qualche contusione. Di Dettwiler non si hanno comunicazioni ufficiali, si spera solo il meglio possibile. C’è da dire che è stato uno spavento grosso. Soprattutto pensare che dei ragazzini della Moto3 devono partire per una gara Sprint di 10 giri, dopo aver visto un incidente del genere, non è la migliore delle situazioni secondo me".

"Quest'anno stiamo avendo un po' di sfortune varie, qua ho forato la gomma posteriore - ha proseguito parlando invece della gara -. I dati ci han detto che è arrivata al dodicesimo giro, da lì ha cominciato a perdere pressione. Io pensavo di non averla gestita bene, perché il grip peggiorava troppo repentinamente... Nelle gare queste cose possono succedere. Sicuramente in questo weekend abbiamo fatto un bel lavoro, peccato non essere riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Oggi eravamo in lotta, io stavo cercando di gestire bene, non so dire come sarebbe andata senza la foratura. Vedremo come andrà il prossimo weekend, cercheremo di portare avanti quanto di buono fatto qui. Non voglio però portarmi troppo avanti, vedremo come saranno le cose a Portimao".

bagnaia
sepang
motogp
malesia

Ultimi video

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

I più visti di Motogp

Rossi-Marquez, video inedito di Sepang 2015: "Volevo ammazzarlo, figlio di p..."

Spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler nel giro di formazione, entrambi via in elicottero

DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

Bagnaia non lascia scampo a nessuno, vittoria in Sprint e sorrisi a Sepang

Marc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato

Trionfa Furusato: prima gioia iridata dopo lo spavento per l'incidente Rueda-Dettwiler

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:48
Sci, Cdm: Odermatt in testa a gigante Soelden, italiani indietro
11:47
Man Utd, spunta la clausola rescissoria nel contratto di Bruno Fernandes
11:35
Ha 'deciso' il rigore per il Napoli: ecco chi è Bindoni, assistente di Mariani con laurea in astronomia
11:30
Bagnaia: "Ero in lotta e stavo gestendo bene, quest'anno stiamo avendo parecchie sfortune"
11:19
De Bruyne, la "maledizione della coscia" e il dejavù Lukaku: Conte teme un altro lungo stop