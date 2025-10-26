MotoGP Malesia, Bagnaia: "Ero in lotta e stavo gestendo bene, quest'anno parecchie sfortune"

Il pilota Ducati dopo il ritiro causa foratura di Sepang: "Fatto un buon lavoro in questo weekend"di Redazione
Francesco Bagnaia ha voluto rivolgere subito un pensiero a Rueda e Dettwiler al termine di quello che per lui è stato uno sfortunatissimo GP di Malesia: "Un pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene - le parole del pilota Ducati a Sky -. Sono uscite notizie ufficiali su Rueda che è tutto a posto, a parte un polso e qualche contusione. Di Dettwiler non si hanno comunicazioni ufficiali, si spera solo il meglio possibile. C’è da dire che è stato uno spavento grosso. Soprattutto pensare che dei ragazzini della Moto3 devono partire per una gara Sprint di 10 giri, dopo aver visto un incidente del genere, non è la migliore delle situazioni secondo me".
"Quest'anno stiamo avendo un po' di sfortune varie, qua ho forato la gomma posteriore - ha proseguito parlando invece della gara -. I dati ci han detto che è arrivata al dodicesimo giro, da lì ha cominciato a perdere pressione. Io pensavo di non averla gestita bene, perché il grip peggiorava troppo repentinamente... Nelle gare queste cose possono succedere. Sicuramente in questo weekend abbiamo fatto un bel lavoro, peccato non essere riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Oggi eravamo in lotta, io stavo cercando di gestire bene, non so dire come sarebbe andata senza la foratura. Vedremo come andrà il prossimo weekend, cercheremo di portare avanti quanto di buono fatto qui. Non voglio però portarmi troppo avanti, vedremo come saranno le cose a Portimao".