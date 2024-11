Bagnaia senza rivali a Barcelona davanti a Marquez, Martin terzo e campione

La vittoria nel GP Solidarity a Francesco Bagnaia, il titolo iridato a Jorge Martin. A Barcellona l'italiano domina dal semaforo alla bandiera a scacchi, seguito ma mai attaccato da Marc Marquez, lo spagnolo mette a segno l'impresa-titolo con una prova guardinga ma al tempo stesso volitiva, chiusa sul terzo gradino del podio al termine di un GP corso quasi integralmente in solitaria tra i primi due e il resto del plotone. Martin vince e lascia Ducati per Aprilia. Nella top five di Barcellona quattro spagnoli su cinque: quarto posto per Marc Marquez, quinto per Aleix Espargaro, all'ultimo GP della sua carriera. Per Bagnaia undicesimo successo (su venti GP, più della metà del totale!) di una stagione comunque straordinaria, ai quali aggiungere le sette vittorie-Sprint. Martin è campione con 508 punti, dieci più di Bagnaia.