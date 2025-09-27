Bagnaia: "Peccato non esserci arrivati prima". Marquez: "Qui sono un po' teso"

"Sono tornato a fare quello che mi piace: ringrazio tutto il mio team che ha fatto un lavoro incredibile per consegnarmi una moto fantastica. Sono partito forte, ho spinto e poi ha controllato. È andato tutto bene, sono felicissimo. Sono molto orgoglioso di me stesso e della mia squadra. A Misano abbiamo trovato la quadra. Qui non abbiamo toccato niente, abbiamo avuto solo qualche problemino ieri ad inizio turno ma lo abbiamo risolto in fretta. Ho condotto la gara al mio ritmo e questo mi mancava tanto. È un grande peccato non esserci arrivati prima, sarebbe stato un campionato completamente diverso, almeno il mio. Ora guardiamo avanti. Sappiamo quale tasto siamo andati a toccare. È un risultato fantastico per il mio umore. Non ho mai smesso di crederci. Anche quando tutto andava male non ho mai perso la convinzione che se mi avessero dato una moto da guidare come voglio io, sarei tornato alla vittoria. Certo, se Marc oggi non fosse rimasto imbottigliato all'inizio sarebbe stata una bellissima lotta. Sono tornato a guidare in un modo più comodo, riesco ad aggredire le curve in staccata ed è meraviglioso. Ringrazio le persone che mi sono state vicine e che come me non hanno mai messo di crederci. I miei uomini hanno lavorato anche ieri fino a tardi per consegnarmi due moto identiche".