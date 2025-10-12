Logo SportMediaset
Calcio

Mondiali: scatta la festa in Albania per la vittoria sulla Serbia

12 Ott 2025 - 08:00

Esplode la festa in Albania, dopo la vittoria 1-0 di questa sera della propria nazionale di calcio cona la Serbia, nella partita di ritorno di qualificazione ai Mondiali di calcio giocata in casa serba. Le piazze di tutto il paese sono state invase da migliaia di tifosi che sventolano la bandiera nazionale, cantano e ballano, con sullo sfondo i clacson delle numerose auto scese in strada per l'occasione. Per gli albanesi la vittoria di questa sera ha una doppia valenza. Oltre al fatto che la loro squadra avrebbe quasi garantito il secondo posto nel gruppo K, e quindi la possibilità di giocare il play off per andare ai Mondiali, gli albanesi si godono soprattutto la rivincita contro la nazionale di un paese con il quale hanno condiviso una lunga storia segnata dai conflitti.

10:41
Neves, primo gol col Portogallo con la 21 di Jota: "Non poteva arrivare in modo migliore"
10:38
Turchia, Montella: "Che sia in modo diretto o dai playoff, vogliamo il Mondiale"
08:53
Spareggio a un passo, Israele decisiva: l'Italia si qualifica ai playoff se...
08:00
Mondiali: scatta la festa in Albania per la vittoria sulla Serbia
23:34
Inter, Thuram salta la sfida con la Roma: torna con il Napoli