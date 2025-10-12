Logo SportMediaset
Spareggio a un passo, Israele decisiva: l'Italia si qualifica ai playoff se...

12 Ott 2025 - 08:53

Vincendo 5-0 con Israele la Norvegia (differenza reti +26) ha blindato il primo posto nel girone dell'Italia (+7), che quindi per sperare di andare ai Mondiali dovrà passare per i playoff (dove gli Azzurri sarebbero teste di serie). Per confermare il secondo posto che vale gli spareggi sarà decisiva la sfida contro Israele, sconfitta 5-4 all'andata, che si giocherà martedì prossimo al Bluenergy Stadium di Udine: con una vittoria la squadra di Gattuso sarebbe matematicamente seconda, mentre in caso di pareggio sarà necessario ottenere almeno un punto negli impegni del 13 e 16 novembre contro Moldavia (in trasferta) e Norvegia (in casa) per strappare il biglietto per i playoff.

