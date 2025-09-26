Logo SportMediaset
Bagnaia ottimista ma non troppo: "Buon inizio ma aspettiamo la Sprint"

Il ducatista attende la controprova del sabato per sbilanciarsi sui buon segnali di Motegi

26 Set 2025 - 11:45
© Getty Images

© Getty Images

FRANCESCO BAGNAIA

"Ad inizio prequalifica abbiamo avuto qualche difficoltà e ho perso un po' di tempo. Poi è andata abbastanza bene ma non sono stato abbastanza efficace nel mio ultimo time attack. Quindi sono contento ma è una contentezza contenuta. La mescola media mi è piaciuta, la soft ha decisamente più grip ma cala anche di più. Vedremo domani ma per la Sprint Race penso che la soft sia la scelta giusta. Non è la prima volta quest’anno che il venerdì andiamo bene, quindi al momento sono abbastanza contento ma aspettiamo la Sprint, dove di solito faccio più fatica, per vedere se riusciamo a essere competitivi. Sicuramente le prove fatte a Misano hanno aiutato un po’ ma dobbiamo aspettare domani. Non è facile perché è tutto l’anno che andiamo dietro al feeling: nei test dopo il GP di Misano siamo riusciti a concentrarci sulla ricerca del feeling con l'anteriore, provando cose che non erano mai state nei nostri pensieri, Quindi penso che quella giornata sia stata fondamentale".  

MARC MARQUEZ

"Oggi abbiamo fatto un po' di... casino. Sono uscito in FP1 e il feeling non era quello giusto e preciso che ho normalmente. Abbiamo avuto troppa fretta nel voler cercare il giusto setup. Invece di fare le cose con calma, abbiamo cambiato troppo. A fine prequalifica siamo tornati alla mia base e ho lavorato con il mio stile di guida: da lì siamo andati meglio. È stato un errore mio spingere troppo con i tecnici per cambiare".  

