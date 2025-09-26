Bagnaia ottimista ma non troppo: "Buon inizio ma aspettiamo la Sprint"

"Ad inizio prequalifica abbiamo avuto qualche difficoltà e ho perso un po' di tempo. Poi è andata abbastanza bene ma non sono stato abbastanza efficace nel mio ultimo time attack. Quindi sono contento ma è una contentezza contenuta. La mescola media mi è piaciuta, la soft ha decisamente più grip ma cala anche di più. Vedremo domani ma per la Sprint Race penso che la soft sia la scelta giusta. Non è la prima volta quest’anno che il venerdì andiamo bene, quindi al momento sono abbastanza contento ma aspettiamo la Sprint, dove di solito faccio più fatica, per vedere se riusciamo a essere competitivi. Sicuramente le prove fatte a Misano hanno aiutato un po’ ma dobbiamo aspettare domani. Non è facile perché è tutto l’anno che andiamo dietro al feeling: nei test dopo il GP di Misano siamo riusciti a concentrarci sulla ricerca del feeling con l'anteriore, provando cose che non erano mai state nei nostri pensieri, Quindi penso che quella giornata sia stata fondamentale".