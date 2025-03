MotoGP Argentina, Bagnaia: "Dobbiamo ancora colmare il gap, ma piano piano..."

Anche Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha commentato il momento dei due piloti in rosso: "Io penso che Marc andrà fortissimo negli Stati Uniti, Pecco deve puntare sempre al podio. Al secondo posto, se non al primo. Sta arrivando, purtroppo l'inverno non è andato come voleva, ma lui è sempre positivo e costruttivo, non fasciamoci la testa come non se la sta fasciando lui. A breve rivedremo il Pecco vincitore di molte gare degli scorsi anni. Non mi aspettavo queste difficoltà prima dei test invernali, ma la sua positività è impressionante quanto il suo talento. Se dovrebbe stare almeno davanti ad Alex? Pecco deve sempre puntare alla vittoria, in questo momento Alex sta andando fortissimo, complimenti a lui perché è tra i più forti dalla fine dell'anno scorso. Differenze con la moto di Marc? Ci sono delle piccolezze di set up che possono fare la differenza, specialmente sulla forcella e sull'ammortizzatore. Non ci sono divergenze di indirizzo, semplicemente Marc sta facendo un lavoro incredibile. Ci ha messo anni a rimettersi a posto fisicamente, ora è tornato Marc Marquez".