MotoGP Americhe, Bagnaia: "Fantastico ritrovare la vittoria, Marc è ancora avanti ma...

Per Pecco la situazione è comunque ancora di lavori in corso: "Sicuramente ci manca ancora un pezzo, ma abbiamo lavorato bene nonostante una pista ostica. Non avevo mai vinto qui, è fantastico. Stiamo lavorando tanto, ho detto che saremmo arrivati e questo è un grande segno, anche se proveremo a fare un ulteriore passo avanti in Qatar. Questa è una pista da staccate estreme in salita e in discesa, ci siamo concentrati soprattutto su quello e il resto è venuto di conseguenza".