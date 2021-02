Bagnaia: "L'obiettivo è vincere la mia prima gara in MotoGP"

Francesco Bagnaia è stato chiamato a raccogliere la difficile eredità di Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale e sa che il 2021 sarà un anno importante per il suo futuro. "Penso che questa possa essere una stagione dove imparare ancora tanto. L'obiettivo principale è quello di riuscire a vincere la mia prima gara per poi essere sempre costante e veloce, anche nelle situazioni dove l'anno scorso ho faticato di più", ci ha detto il piemontese in occasione della presentazione del team.