MOTOGP

Bagnaia: "Ho fatto il reset che cercavo? Spero di poterlo dire dopo la gara"

Le parole del pilota italiano beffato all'ultimo da Martin nella Sprint Race

28 Mar 2026 - 23:41
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Bagnaia è sempre stato davanti nella Sprint ad AustinMartin, però, non gli ha lasciato scampo a pochissimo dal traguardo. Questo Gp, per Pecco, però, sta andando nel verso giusto rispetto ai due passati. "Sono contento ma ho perso la gara a 9 giri dalla fine. Ho fatto la scelta di gomme più giusta secondo noi, anzi secondo tutti considerando che Martin è stato l'unico a partire con la media. Ho dato il massimo nei primi giri, forse troppo, ma difficilmente sarei potuto arrivare in condizioni migliori con la gomma alla fine. Sono contento, fin qui è andato tutto bene. A quattro giri dalla fine ho iniziato a sentire delle vibrazioni provenire dalla gomma posteriore. Forse è dovuto anche le temperature più basse di oggi. Resistere al sorpasso di Martin? Era imparabile, altrimenti l'avrei fatto. All'ultimo giro, ero passato sul traguardo con 8 vantaggio, ho cercato di fare più forte che potevo la prima parte del circuito per difendere il vantaggio ma non pensavo che Jorge si sarebbe buttato dentro alla 12. Avevo staccato forte, forse un po' prima avrei potuto incrociare, ma non ho gli occhi anche dietro. Se è il reset che cercavo? Lo spero. Il weekend finirà domani e spero di potere dire lo stesso. Arrivare davanti dà un gusto incredibile. Bisogna dire che mancavano due piloti forti, Diggia e Marc, ma penso che sarei potuto comunque salire sul podio. Per domani sono ottimista, ma sarà una gara tosta, farà molto caldo e la gestione delle gomme sarà molto importante. Sembra farà molto caldo e nelle prime due gare ho sofferto con quelle temperature, vedremo".

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