Gran Premio della Thailandia, Bagnaia attacca la direzione gara: "Parto dalla Q1 per colpa loro"

"Stava andando tutto bene nella Fp2, riuscivo a girare forte con le gomme usate, il turno era tutto apposto ma abbiamo aspettato forse troppo per il time attack visto quello che è successo. Ma in generale era tutto nella norma, il tempo l'ho anche fatto ma mi è stato cancellato per un errore della Race Direction come mi è stato confermato. Hanno sbagliato a dare la bandiera gialla senza motivo, come mi hanno confermato anche loro - ha spiegato il centauro piemontese ai microfoni di Sky Sport -. Non possono però ridarmi indietro il giro, nonostante sia stato un errore degli altri e questa è una cosa particolare a cui devo sottostare. Andiamo avanti, passerò dalla Q1 nonostante il passo per stare dentro l'avevo ma ho avuto un po' di sfortuna".