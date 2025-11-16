Bagnaia: "Finale coerente con tutta la mia stagione, da martedì si volta pagina"

"Chiedetemi pure quello che volete, ho visto tutta la gara! Scherzi a parte, direi un ultimo GP coerente con tutta la mia stagione, non potevo aspettarmi di più. La mia gara è durata trenta secondi e a quel punto ne avevo già superati sei. Poi mi è arrivata addosso una.... freccia bianca (la Honda di Zarco, ndr) e mi sono tirato su, altrimenti sarebbe potuta andare peggio. Tutti al primo giro siamo aggressivi, lo sono stato io per primi superandone sei. È una cosa normale, solo che Zarco è stato un po' troppo ottimista. Okay, sono cose che possono succedere. Tornando a noi, Siamo arrivati tutti stanchi a fine stagione. Tutti possiamo sbagliare. Ho commesso tanti errori io, ieri ne hanno fatti uno i miei uomini in qualifica. Ci può stare, siamo umani. I test di martedì spero servano per dare un indirizzo e soprattutto una base che funzioni come mi aspetto e non come questa stagione, dove non sono quasi mai riuscito a trovarmi bene".