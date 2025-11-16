Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Bagnaia: "Finale coerente con tutta la mia stagione, da martedì si volta pagina"

Il ducatista rivive per l'ultima volta una stagione con pochi alti e troppi bassi

16 Nov 2025 - 15:50
1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

FRANCESCO BAGNAIA

"Chiedetemi pure quello che volete, ho visto tutta la gara! Scherzi a parte, direi un ultimo GP coerente con tutta la mia stagione, non potevo aspettarmi di più. La mia gara è durata trenta secondi e a quel punto ne avevo già superati sei. Poi mi è arrivata addosso una.... freccia bianca (la Honda di Zarco, ndr) e mi sono tirato su, altrimenti sarebbe potuta andare peggio. Tutti al primo giro siamo aggressivi, lo sono stato io per primi superandone sei. È una cosa normale, solo che Zarco è stato un po' troppo ottimista. Okay, sono cose che possono succedere. Tornando a noi, Siamo arrivati tutti stanchi a fine stagione. Tutti possiamo sbagliare. Ho commesso tanti errori io, ieri ne hanno fatti uno i miei uomini in qualifica. Ci può stare, siamo umani. I test di martedì spero servano per dare un indirizzo e soprattutto una base che funzioni come mi aspetto e non come questa stagione, dove non sono quasi mai riuscito a trovarmi bene".

motogp
bagnaia
finale
stagione

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia

Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio

Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

GP Valencia: svetta Miller. Nelle retrovie Bezzecchi, Bagnaia e Martin

Bagnaia: “Tanti momenti negativi quest’anno, spero che la nuova moto mi aiuti”

Marquez e il rapporto con Rossi: "Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:08
Bagnaia, l'ultima spallata a una stagione nera
16:01
Pattinaggio: figura, azzurro Grassl chiude quinto Skate America
Cristian Chivu (Inter)
16:00
Inter, Chivu a Madrid per vedere Miami-Washington di NFL
15:51
Juventus, occhi sul giovane Rodrigo Mendoza
15:50
Bagnaia: "Finale coerente con tutta la mia stagione, da martedì si volta pagina"