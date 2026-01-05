Serie A: Colombo arbitra Parma-Inter, Napoli-Verona a Marchetti e Mariani per il Milan

Designati i direttori di gara della 19.a giornata, turno infrasettimanale
© Getty Images
Sarà Colombo a dirigere Parma-Inter, valida per il turno infrasettimanale di Serie A e in programma mercoledì 7 alle 20.45. In sala Var ci sarà La Penna con Camplone come assistente. Napoli-Verona delle 18.30 è stata affidata all'arbitro Marchetti, con Marini al Var, per Sassuolo-Juventus (martedì 6, ore 20.45) designato Zufferli con Camplone al Var. Milan-Genoa di giovedì 8 alle 20.45 sarà arbitrata da Mariani (Di Paolo al Var).
Martedì 6/1
Pisa-Como, ore 15
PAIRETTO
DEI GIUDICI – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
Lecce-Roma, ore 18
SACCHI J.L.
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
Sassuolo-Juventus, ore 20.45
ZUFFERLI
TEGONI – C. ROSSI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
Mercoledì 7/1
Bologna-Atalanta, ore 18.30
DI BELLO
PASSERI – TRINCHIERI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
Napoli-Verona, ore 18.30
MARCHETTI
ZINGARELLI – FONTANI
IV: ARENA
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
Lazio-Fiorentina, ore 20.45
SOZZA
LO CICERO – DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
Parma-Inter, ore 20.45
COLOMBO
VECCHI – PALERMO
IV: PERENZONI
VAR: LA PENNA
AVAR: CAMPLONE
Torino-Udinese, ore 20.45
MARESCA
MINIUTTI – GIUGGIOLI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
Giovedì 8/1
Cremonese-Cagliari, ore 18.30
BONACINA
BACCINI – BERCIGLI
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
Milan-Genoa, ore 20.45
MARIANI
BINDONI – MORO
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA