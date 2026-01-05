Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
SERIE A

Serie A: Colombo arbitra Parma-Inter, Napoli-Verona a Marchetti e Mariani per il Milan

Designati i direttori di gara della 19.a giornata, turno infrasettimanale

05 Gen 2026 - 12:28
© Getty Images

Sarà Colombo a dirigere Parma-Inter, valida per il turno infrasettimanale di Serie A e in programma mercoledì 7 alle 20.45. In sala Var ci sarà La Penna con Camplone come assistente. Napoli-Verona delle 18.30 è stata affidata all'arbitro Marchetti, con Marini al Var, per Sassuolo-Juventus (martedì 6, ore 20.45) designato Zufferli con Camplone al Var. Milan-Genoa di giovedì 8 alle 20.45 sarà arbitrata da Mariani (Di Paolo al Var).

Martedì 6/1
Pisa-Como, ore 15
PAIRETTO
DEI GIUDICI – GALIMBERTI
IV:      ZANOTTI
VAR:     GHERSINI
AVAR:      AURELIANO

Lecce-Roma, ore 18
SACCHI J.L.
MOKHTAR – CAVALLINA
IV:      TREMOLADA
VAR:      GARIGLIO
AVAR:      CHIFFI

Sassuolo-Juventus, ore 20.45
ZUFFERLI
TEGONI – C. ROSSI
IV:       PERRI
VAR:      CAMPLONE
AVAR:       FABBRI

Mercoledì 7/1
Bologna-Atalanta, ore 18.30
DI BELLO
PASSERI – TRINCHIERI
IV:      FERRIERI CAPUTI
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     ABISSO

Napoli-Verona, ore 18.30
MARCHETTI
ZINGARELLI – FONTANI
IV:      ARENA
VAR:     MARINI
AVAR:    MAGGIONI

Lazio-Fiorentina, ore 20.45
SOZZA
LO CICERO – DI GIOIA
IV:     CREZZINI
VAR:     PEZZUTO
AVAR:      PRONTERA

Parma-Inter, ore 20.45
COLOMBO
VECCHI – PALERMO
IV:     PERENZONI
VAR:     LA PENNA
AVAR:     CAMPLONE

Torino-Udinese, ore 20.45
MARESCA
MINIUTTI – GIUGGIOLI
IV:     MANGANIELLO
VAR:     VOLPI
AVAR:       DI PAOLO

Giovedì 8/1
Cremonese-Cagliari, ore 18.30
BONACINA
BACCINI – BERCIGLI
IV:       MUCERA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     NASCA

Milan-Genoa, ore 20.45
MARIANI
BINDONI – MORO
IV:     TURRINI
VAR:    DI PAOLO
AVAR:      PATERNA

L'affondo di Boniek: "Arbitri? Sembra non ci siano regole, hanno paura. Succubi del Var"

serie a
arbitri

