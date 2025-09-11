Pecco Bagnaia cerca il riscatto nel Gran Premio di San Marino: "Non parto prevenuto, con Marquez ottimo rapporto"

"Quest'anno mi sta venendo più complicato di quanto avremmo potuto immaginare considerando lo scorso anno, quindi sicuramente il passo in avanti da fare c'è - ha spiegato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport -. Non parto mai prevenuto pensando di non farcela, parto sempre col presupposto di riuscirci, poi il weekend evolve in maniera differente. Proveremo a fare il massimo anche questo weekend: è la pista di casa, la conosciamo bene e faremo il possibile".