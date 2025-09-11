Pecco Bagnaia cerca il riscatto nel Gran Premio di San Marino: "Non parto prevenuto, con Marquez ottimo rapporto"

Il pilota della Ducati ha fatto il punto in vista della prova in programma a Misano Adriatico: "Dobbiamo puntare a vincere ogni domenica"
"Vincere è sempre l'obiettivo principale in ogni caso. Sono nel team ufficiale, Ducati domina i costruttori da sei anni, bisogna puntare a vincere tutte le domeniche". Francesco Bagnaia non ci sta e in vista del Gran Premio di San Marino vuole tornare sul gradino più alto del Mondiale di MotoGP.
Il pilota della Ducati sta vivendo un momento particolarmente difficile complice soprattutto il weekend della Catalogna dove non è andato oltre il settimo posto nella gara lunga dopo aver mancato l'accesso in Q2. Il fuoriclasse torinese vuole ora riscattarsi e proverà a farlo su una pista che conosce molto bene.
"Quest'anno mi sta venendo più complicato di quanto avremmo potuto immaginare considerando lo scorso anno, quindi sicuramente il passo in avanti da fare c'è - ha spiegato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport -. Non parto mai prevenuto pensando di non farcela, parto sempre col presupposto di riuscirci, poi il weekend evolve in maniera differente. Proveremo a fare il massimo anche questo weekend: è la pista di casa, la conosciamo bene e faremo il possibile".
Il pilota della Ducati ha minimizzato anche gli attriti con il compagno di squadra Marc Marquez, escludendo che l'origine della crisi derivi dal rapporto con lo spagnolo: "Cerco sempre di prendere il massimo quando parlo con lui. Siamo due persone intelligenti, con lui ho sempre avuto un buon rapporto. Quando parli con un pilota come Marc cerchi di prendere il massimo di quello che è in grado di darti".
