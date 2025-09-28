MotoGP Giappone, Bagnaia: "Ho goduto, così sì che posso competere. Complimenti a Marc"

L'italiano della Ducati dopo la doppietta a Motegi: "D'ora in poi continuerò così"
© Getty Images
Francesco Bagnaia torna a sorridere dopo un anno difficile grazie alla doppietta di Motegi, ma le sue prime parole sono per il compagno di box fresco campione del mondo: "Congratulazioni a Marc, se lo merita e si merita di essere sotto i riflettori oggi - ha detto a fine gara l'italiano della Ducati -. Sono felice per la mia performance e per il weekend. D'ora in poi continuerò in questo modo, così sì che posso battagliare".
"È il primo weekend dove sento le cose a posto e abbiamo fatto paura, diciamo che dopo un anno così era difficile immaginare di riuscire a trovare la quadra, ma oggi dopo tutto il weekend si può dire che ho proprio goduto - ha aggiunto Pecco ai microfoni di Sky Sport - È dal test di Misano che mi diverto a guidare la moto, è meraviglioso che sia così e al tempo stesso un peccato. Io sarò anche un po' testone, ma l'ultima persona che smette di credere in me sono io, sapevo perfettamente che nel momento in cui sarei stato messo nella condizione di stare davanti sarei stato davanti. Questa ne è la conferma e come uomo devo dire che sono molto orgoglioso. Le ultime cinque gare? Indonesia e Australia sono due gare amiche, proveremo a fare il possibile . Sarebbe divertente riuscire a lottare un po' da qui alla fine".
TARDOZZI: "NON POTETE CAPIRE LA GIOIA PER PECCO, LUI CI DAVA LE GIUSTE INDICAZIONE MA SIAMO ARRIVATI TARDI"
A fine gara è intervenuto ai microfoni di Sky anche il team manager della Ducati, Davide Tardozzi: "Non c’è che dire: la giornata perfetta per noi. Sappiamo che un titolo mondiale ha un valore specifico notevole, ma la vittoria di Bagnaia e il titolo di Marc Marquez sono allo stesso livello per noi. Non potete capire la gioia di vedere di nuovo Pecco così veloce. Una sensazione splendida per tutti. Abbiamo lavorato duramente per lunghi mesi per riportarlo dov’era e dov’è. Marc, invece, ha dominato dall’inizio della stagione e ha fatto qualcosa di splendido ma, davvero, per noi sono due gioie identiche. Su Pecco abbiamo impiegato troppo tempo per trovare il bandolo della matassa. Lui ha sempre dato le giuste indicazioni ma siamo arrivati tardi. Voglio sottolineare che l’intesa tra di noi e la fiducia non sono mai mancate".
