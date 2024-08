Bagnaia: "Aragon mi piace". Bastianini: "Punto a vincere"

MOTOGP

© Getty Images “Sono molto orgoglioso del lavoro che siamo riusciti a portare a termine nelle ultime gare, ma la stagione è ancora molto lunga e dobbiamo restare con i piedi per terra. Aragon è una pista che mi piace e sono contento di tornare a correre qui: al MotorLand ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP e nelle ultime edizioni sono sempre stato competitivo. In ogni caso, bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare mantenendo la stessa direzione presa negli ultimi Gran Premi”. Francesco Bagnaia lancia così il weekend della dodicesima tappa stagionale, la terza in Spagna. Vincitore sia a Jerez de la Frontera che a Barcellona (in entrambi a casi ko nelle rispettive Sprint...), il due volte campione del mondo della premier class punta senza mezzi termine a dare un nuovo dispiacere in casa sua a Jorge Martin, ormai suo unico rivale nella corsa al tris iridato.

© Getty Images

Ad inseguire Bagnaia e Martin, separati da cinque lunghezze nel ranking (275 a 270), c'è Enea Bastianini. Oggettivamente complicato per il romagnolo in uscita dalla Ducati a fine stagione provare a rientrare nella corsa al titolo: il bottino attuale di Enea è di 214 punti, vale a dire ventidue di vantaggio su Marc Marquez che ne prenderà il posto in sella alla Desmosedici factory il prossimo anno.

“Sono davvero felice di tornare a correre ad Aragon. In passato sono sempre stato veloce su questa pista ed è anche una delle mie preferite. Rispetto all’ultima volta che abbiamo corso qui nel 2022, quest’anno troveremo un asfalto nuovo. Vediamo come andrà, ma in generale sono fiducioso e pronto a lottare per la vittoria”.