Bagnaia alla vigilia di Aragon: “Sono felice, abbiamo un ottimo potenziale”

MOTOGP

Il campione del mondo fiducioso nella conferenza stampa che anticipa il Gp di Aragon: “Sarà una battaglia a quattro”. Martin: “Voglio vincere qui”

© Getty Images Terzo appuntamento stagionale in Spagna per la MotoGP, che nel weekend scenderà in pista ad Aragon per la 12esima tappa del Mondiale. Dopo le vittorie a Jerez e Barcellona (nelle due gare lunghe), Francesco Bagnaia ha tutte le intenzioni di completare una personale tripletta iberica: “Sono felice di essere qui, il tracciato mi piace molto: nel 2021 ho trovato la mia prima vittoria. Potremo goderci la nostra moto, abbiamo un ottimo potenziale”.

Vedi anche Motogp Bagnaia: "Aragon mi piace". Bastianini: "Punto a vincere"

Il leader del campionato non si è nascosto nella conferenza stampa della vigilia del Gp di Aragon, dove Bagnaia ha centrato la sua prima vittoria in classe regina nel 2021: “Marquez e Martin sono velocissimi su questa pista, ma anche Bastianini ha vinto qua l’ultima volta che ci abbiamo corso. Anche io però ho vinto nel 2021, quando ho centrato il mio primo successo in MotoGp. Quella vittoria è stata la svolta per me, da allora qualcosa è cambiato. Quest’anno sarà una bella battaglia tra noi quattro ducatisti: ci godiamo il sole e l’asfalto nuovo. Fare una nuova battaglia con Marc come nel 2021? Sarebbe bello, così come ripetere anche quella che ho avuto con Enea nel 2022. La mia prima vittoria ad Aragon? La mia mentalità è la stessa di allora. Io voglio sempre vincere, l’unica differenza è che ora so come farlo. Com’è essere tra i primi dieci piloti più vincenti nella storia della MotoGp? È fantastico, la realizzazione di un sogno che avevo fin da bambino”. Il pilota Ducati si è soffermato poi sulle caratteristiche della sua Desmosedici: “È impossibile pensare di avere una moto perfetta, quello che ci manca è un po’ di trazione rispetto al passato: è quello che sto chiedendo ai nostri ingegneri”.

Chi è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGp sul circuito di Aragon è invece Jorge Martin: “È un po’ che non vinco, ma credo di avere il potenziale per farlo qui. Nelle ultime gare sono stato più cauto e ho cercato di prendere più punti possibili. I miei tre rivali qui hanno già vinto in MotoGp, mentre a me manca un successo. Speriamo di ottenerlo questo weekend. La sfida con Bagnaia? Lui è migliorato, anche in aspetti in cui io devo ancora crescere. Sarà una bella battaglia però. Asfalto nuovo? Sarà interessante. Avremo diverse gomme da provare e tanto dipenderà anche da eventuale pioggia”.

Enea Bastianini sogna invece di bissare il successo centrato due anni fa: “Quella nel 2022 è stata una bellissima battaglia. Io in gara ero davvero al limite, ma penso che quest’anno sarà ancora più difficile: il livello è altissimo, tutti i piloti Ducati possono vincere. Sarà fondamentale partire bene. In Austria qualcosa non ha funzionato, quindi qui dovremo fare qualcosa in più. Come dovremo gestire le gomme? Il nuovo asfalto sicuramente influirà, quindi dovremo provare diverse opzioni per capire cosa usare durante la gara. Ogni anno abbiamo sempre usato la gomma più dura davanti, ma ora ci sono nuove specifiche: sarà importante provare giro dopo giro”.

Molto motivato è apparso anche Marc Marquez, all’inseguimento del suo primo successo in Ducati con il Team Gresini: “Questo è un circuito che mi diverte e su cui sono stato forte in passato. Oggi però il presente è diverso: dovrò dimostrare di essere veloce. Sarà cruciale andare bene nelle prove libere, così da essere vicini alle posizioni di vertice fin da subito. Come sto ora? Mi sento benissimo. Sto lavorando bene con la moto e con la squadra e spero di potermi giocare le vittorie nelle prossime gare. I miei avversari sono velocissimi e stanno guidando benissimo: il mio obiettivo è sempre lottare per il podio, per la vittoria vedremo. Non dovesse arrivare quest’anno, ci saranno altre possibilità la prossima stagione. Com’è tornare ad Aragon? Qui non abbiamo corso lo scorso anno, ma per me non cambia molto. Abbiamo tanti dati e ogni pilota ha il suo stile: quando si crea la base giusta, si è già sulla buona strada. Questo tracciato mi piace, ma quest’anno non ho ancora vinto: dobbiamo continuare a migliorare. MotoGp e F1 insieme nello stesso weekend? A livello tecnico è difficile, ma credo che la MotoGp abbia il potenziale per fare il tutto esaurito su tutti i circuiti”.