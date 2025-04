Pogacar, assalto a Fiandre e Parigi-Roubaix: allenamento monstre sul pavè

Tadej Pogacar ha grandi ambizioni per questi prossimi quindici giorni e si sta allenando per le prossime classiche di primavera. Lo sloveno ha pubblicato sull'app Strava i numeri sbalorditivi del suo allenamento: Pogacar ha realizzato un'uscita ad altissima intensità, attraversando porzioni del percorso del Giro delle Fiandre, previsto domenica, ma anche della Parigi-Roubaix, in programma una settimana dopo. Due gare che conta di vincere contro il suo miglior nemico Mathieu Van der Poel.