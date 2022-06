Bagnaia a caccia del riscatto in Germania e Olanda: "Devo accorciare le distanze"

MOTOGP

Quartararo resta l'uomo da battere: "Puntiamo ancora al massimo". Attenti a Espargarò e all'Aprilia: "Serve fare punti importanti"

Lo sfortunato "zero" di Barcellona ha fatto precipitare "Pecco" Bagnaia a -66 dalla vetta della classifica della MotoGP. Un distacco pesante, anche se al termine della stagione mancano ancora undici gare. Ma ormai siamo quasi a un punto di non ritorno e in casa Ducati lo sanno. “Il GP di Germania e il GP d’Olanda, che correremo la prossima settimana ad Assen, saranno due appuntamenti molto importanti per noi. Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po’ le distanze prima della pausa estiva", ha detto il piemontese. © Getty Images

Dal canto suo, il francese arriva in Germania sulle ali dell'entusiasmo. "Ma dobbiamo tornare a concentrarci in vista del Sachsenring. E' una pista completamente diversa da Barcellona, ma mi sento in grande forma e sto guidando bene e per questo punteremo ancora al massimo", ha avvertito gli avversari Quartararo.

Oltretutto, non c'è solo il campione in carica da battere, visto che a una manciata di punti dal francese si trova Aleix Espargarò con la sorprendente e sempre competitiva Aprilia. Lo spagnolo si sente in corsa per il titolo e ha chiare le idee sulla doppia trasferta prima della sosta di luglio (causa cancellazione del GP di Finlandia). "Nelle ultime due gare prima della pausa estiva il nostro obiettivo deve essere quello di portare a casa punti importanti. Quest'anno abbiamo dimostrato di poter essere competitivi sempre, su ogni pista e in ogni condizione, la costanza sarà fondamentale quando si tireranno le somme. Sono motivato, al Sachsenring potremo fare bene", le parole di Espargarò.