Argento "chiama" platino: un biondissimo Quartararo stregato dalla Mercedes

MOTOGP

Il campione in carica della premier class punta a salire su una monoposto da Gran Premio entro la fine dell'anno

© Twitter In attesa di difendere dl sua attuale leadership nella classifica generale della MotoGP alla ripresa delle ostilità tra due domeniche al Gran Premio d'Inghilterra, Fabio Quartararo non si è lasciato sfuggire l'occasione di inserire nelle sue vacanze estive una visita ai suoi colleghi delle quattro ruote al GP di Francia, esprimendo tra l'altro il desiderio di assaggiare in tempi relativamente brevi una monoposto da Gran Premio. Però il Diablo deve pensare ad incrementare i ventuno punti di vantaggio nei confronti di Aleix Espargarò e degli altri candidati al "suo" titolo nella seconda parte del Mondiale della MotoGP, che scatta il primo weekend di agosto a Silverstone.

Non sappiamo quanta sostanza ci sia nel desiderio espresso dal campione francese al Paul Ricard e quanto invece di "facciata" o di cortesia per l'invito ricevuto: nel caso specifico da parte dello sponsor "energetico" in comune tra il team Yamaha Monster e Mercedes. Logico pensare - casomai - ad una prima volta "targata" Stoccarda, come d'altra parte suggeriscono le immagini che ritraggono un "platinatissimo" Quartararo calato nell'abitacolo della W13 che Hamilton e Russell hanno poi portato sul secondo e sul terzo gradino del podio del GP di Francia e le due parole a margine della visita nell'autodromo provenzale.

“Ci stiamo lavorando, spero di riuscire a mettermi al volante di una monoposto da GP verso la fine dell'anno: incrociamo le dita. La Formula Uno è molto diversa dalla MotoGP, ma mi piace un sacco. Spero di poterne presto guidare una".

Se sono Frecce... scoccheranno, insomma. Prima però Fabio deve sistemare la pratica (tutt'altro che di facile disbrigo) bis-iridato. E chissà che il Diablo, messo il naso fuori dal garage Mercedes, non abbia tratto una qualche forma di ispirazione da Max Verstappen che - al suo pari - insegue il secondo titolo consecutivo. Missione per la quale l'olandese è ad uno stadio ben più avanzato, dall'alto di con un vantaggio nei confronti del suo più diretto inseguitore addirittura triplo, rispetto alla punta Yamaha: sessantatré punti di vantaggio per SuperMx nei confronti di Leclerc, "solo" ventuno per Fabio su Espargarò. In entrambi i casi due Case italiane (Aprilia e Ferrari) a caccia dei due leader del Mondiale di Formula Uno e di quello della MotoGP. Tocca fare sul serio insomma, magari rimettendo nell'armadio il vistosissimo outfit sfoggiato al GP di Francia, che pare aver choccato molti, a partire dal ferrarista Leclerc: un suggerimento per Verstappen, magari...?