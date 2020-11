Aprilia punta su Aleix Espargarò per il 2021: "spareggio" tra Savadori e Smith per affiancare lo spagnolo.

MOTOGP

Spiazzata dalla lunga squalifica inflitta ad Andrea Iannone per doping, Aprilia sceglie la linea della continuità. Confermati quindi, a fianco dello spagnolo Aleix Espargarò, anche i due piloti che nel Mondiale 2020 hanno sostituito l'abruzzese: Bradley Smith, che aveva iniziato la stagione a luglio, ed il nostro Lorenzo Savadori, schierato dal Team Gresini nel doppio appuntamento di Valencia ed in quello recentissimo di Portimao.

L'annuncio ufficiale della Casa veneta precisa il ruolo di titolare di Espargarò (che a proprio a Portiamo ha ottenuto con l'ottavo posto il miglior piazzamento stagionale) e rimanda ai test invernali la scelta tra Smith e Savadori per quanto riguarda il ruolo di secondo pilota titolare e di conseguenza quello di test rider in vista del prossimo Mondiale. Ed è proprio il nome del cesenate a comparire - associato alla seconda RS-GP dell'Aprilia Racing Team Gresini - nella lista (provvisoria) degli iscritti alla MotoGP 2021 pubblicata dalla Federazione Motociclistica Internazionale. Aprilia aveva in precedenza ricevuto il "no" da parte di Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow e poi anche quello dello statunitense Joe Roberts, quest'anno (ed il prossimo) impegnato nella Moto2. Questo intanto il comunicato:

Aleix Espargarò, Lorenzo Savadori e Bradley Smith saranno i piloti Aprilia Racing nella stagione 2021 del campionato del mondo MotoGP. La rinuncia forzata ad Andrea Iannone, e soprattutto i tempi lunghissimi della sua vicenda, hanno gravemente danneggiato Aprilia Racing la cui unica “colpa” è essere rimasta fedele al suo pilota e aver correttamente confidato in tempi ragionevoli per la conclusione del procedimento. Nelle ultime settimane i nomi di diversi piloti, come sempre accade in fase di trattativa, sono stati accostati ad Aprilia Racing. Alcune delle ipotesi vagliate (Joe Roberts, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, ndr) non si sono realizzate indipendentemente dalla volontà di Aprilia Racing, così tra le soluzioni realmente praticabili e la possibilità di continuare coi tre piloti che hanno condotto la RS-GP in questa stagione, si è scelta questa soluzione. Vista la crescita evidente della RS-GP, migliorata sotto ogni aspetto e in netto progresso nella ultima parte della stagione, si dà continuità al progetto per il prossimo campionato, una stagione cruciale che preparerà al quinquennio successivo nel quale Aprilia si pone l’obiettivo di portare più moto in pista e poter svolgere una politica di ricerca e valorizzazione piloti.

Queste le parole dell'AD Aprilia Racing Massimo Rivola:

“Non è un segreto, abbiamo offerto una opportunità a tre giovani piloti perché ritenevamo che il nostro progetto potesse essere molto interessante per dei giovani talenti, ma non si sono sentiti ancora pronti al grande salto e allo stesso tempo i teams per i quali si sono impegnati per la stagione 2021 hanno preferito trattenerli. Ne prendiamo correttamente atto rispettando la loro decisione. Preferiamo continuare con i nostri piloti piuttosto che scegliere soluzioni ancora aperte ma che non ci convincono pienamente. Anche nelle difficili condizioni di questa stagione, particolarmente penalizzanti per un progetto al suo esordio, la moto è migliorata tantissimo e ha ridotto significativamente i distacchi sia in gara sia in prova su praticamente tutti i circuiti. Aleix ha chiuso in crescendo e proprio ieri ha girato in gara coi tempi dei migliori. Anche Lorenzo ha mostrato progressi importanti in solo tre gare e sappiamo di poter contare sulla professionalità e l’esperienza di Bradley. Aleix sarà ovviamente la nostra punta, la seconda guida, e quindi il ruolo di tester, saranno decisi al termine del programma di test invernali”.